Итоговый турнир WTA. Пары. Финал Кудерметова и Мертенс сыграют с Крейчиковой и Синяковой
Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс сыграют в финале итогового турнира WTA в паре. Их соперницы – действующие чемпионки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.
Форт-Уорт, США
31 октября – 7 ноября 2022
Итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 5 000 000 долларов
Крытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) – Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия)
- Дата проведения
- 8 ноября, 02.30
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