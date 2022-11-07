Итоговый турнир WTA. Пары. Финал Кудерметова и Мертенс сыграют с Крейчиковой и Синяковой

Теги результаты WTA WTA Finals Катерина Синякова Вероника Кудерметова Барбора Крейчикова Элиза Мертенс Теннис

Вероника Кудерметова и Элиза Мертенс сыграют в финале итогового турнира WTA в паре. Их соперницы – действующие чемпионки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова.

WTA Finals

Форт-Уорт, США

31 октября – 7 ноября 2022

Итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 5 000 000 долларов

Крытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Барбора Крейчикова (Чехия) / Катерина Синякова (Чехия) Вероника Кудерметова (Россия) / Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
8 ноября, 02.30
Онлайн матча

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