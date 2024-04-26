Кузьмичев о Жемалетдинове: «Есть предложение из турецкой команды, но Рифат хочет остаться в «Локо». Он готов рассматривать разумные варианты, а не те, которые клуб озвучивает»

Теги Локомотив премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Владимир Кузьмичев Рифат Жемалетдинов Это футбол, брат! Футбол

Владимир Кузьмичев высказался о контракте Рифата Жемалетдинова .

Что с контрактом Жемалетдинова?

– Насколько я знаю, есть два варианта. Есть предложение из турецкой команды, но Рифат хочет остаться в «Локомотиве».

Он готов рассматривать варианты, но разумные, а не те, которые клуб озвучивает.

В «Локомотиве» сейчас какой-то жесткий потолок зарплат?

– Ну да, они себе придумали внутренний потолок.

У всех игроков он одинаковый?

– Как они говорят – у всех одинаковый. Но по факту есть клиенты определенной группы, к которым подходят индивидуально.

Был слух, что зарплата у Жемалетдинова – в районе 1,5 млн, а руководство предлагает ему двукратное уменьшение.

– Изначально – да, наверное. У них были какие-то такие идеи, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»

Срок контракта Жемалетдинова с железнодорожниками истекает в июне этого года.

В этом сезоне Мир РПЛ Рифат сыграл 16 матчей и забил 5 голов. Его статистика здесь.

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5 комментариев
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Доказательство того, что Кузьмичёв - подпердыш Шпинева. Впрочем, это было и так давно известно
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Чувак лавочник с космической зп и готов выслушать предложение по зп? Да таких просто отпускают из команды. Очнись, ты лавочник.
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Обмани, но останься
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Лукас Вера получает в Оренбурге 400к, а тут у игрока запаса 1,5, проще купить Веру и дать ему 800, поэтому придется Рифату искать новый клуб.
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Он сильно сдал, слишком жирный контракт хочет. Работяги копейки получают, а футболеры зажрались!
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