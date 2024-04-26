Кузьмичев о Жемалетдинове: «Есть предложение из турецкой команды, но Рифат хочет остаться в «Локо». Он готов рассматривать разумные варианты, а не те, которые клуб озвучивает»
Владимир Кузьмичев высказался о контракте Рифата Жемалетдинова .
– Что с контрактом Жемалетдинова?
– Насколько я знаю, есть два варианта. Есть предложение из турецкой команды, но Рифат хочет остаться в «Локомотиве».
Он готов рассматривать варианты, но разумные, а не те, которые клуб озвучивает.
– В «Локомотиве» сейчас какой-то жесткий потолок зарплат?
– Ну да, они себе придумали внутренний потолок.
– У всех игроков он одинаковый?
– Как они говорят – у всех одинаковый. Но по факту есть клиенты определенной группы, к которым подходят индивидуально.
– Был слух, что зарплата у Жемалетдинова – в районе 1,5 млн, а руководство предлагает ему двукратное уменьшение.
– Изначально – да, наверное. У них были какие-то такие идеи, – сказал бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в ютуб-шоу «Это футбол, брат!»
Срок контракта Жемалетдинова с железнодорожниками истекает в июне этого года.
В этом сезоне Мир РПЛ Рифат сыграл 16 матчей и забил 5 голов. Его статистика здесь.