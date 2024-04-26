Клопп о борьбе за титул в АПЛ: «Уверен, что «Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают это как гонку двух лошадей»

Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

« » находится на третьей позиции в таблице , имея 74 очка в 34 матчах. Вторым идет «Манчестер Сити» – 76 баллов (33 игры), первым – « » – 77 очков (34 матча).

«Я не могу припомнить, чтобы когда-либо я был так расстроен или разочарован, как после игры с «Эвертоном».

«Арсенал» и «Манчестер Сити» играют в очень позитивный футбол, и мы находимся на текущем месте в таблице, потому что способны показывать позитивный футбол.

Я не знаю, как это произошло [поражение от « »], но я несу за это ответственность. Я не думаю, что «Гудисон Парк» – лучшее место для игры в позитивный футбол – там нужно биться. Мы проиграли практически все важные единоборства. Это было очень плохо.

В течение одной-двух недель мы не играем в позитивный футбол. Мы пытаемся это наверстать.

Я почти уверен, что «Арсенал» и « » рассматривают чемпионскую гонку как гонку двух лошадей. Они могут публично говорить другие вещи, но я не ожидаю, что они проиграют два матча», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.