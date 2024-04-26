Клопп о борьбе за титул в АПЛ: «Уверен, что «Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают это как гонку двух лошадей»

Теги Ливерпуль Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Арсенал Футбол

Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Ливерпуль» находится на третьей позиции в таблице АПЛ, имея 74 очка в 34 матчах. Вторым идет «Манчестер Сити» – 76 баллов (33 игры), первым – «Арсенал» – 77 очков (34 матча).

«Я не могу припомнить, чтобы когда-либо я был так расстроен или разочарован, как после игры с «Эвертоном».

«Арсенал» и «Манчестер Сити» играют в очень позитивный футбол, и мы находимся на текущем месте в таблице, потому что способны показывать позитивный футбол.

Я не знаю, как это произошло [поражение от «Эвертона»], но я несу за это ответственность. Я не думаю, что «Гудисон Парк» – лучшее место для игры в позитивный футбол – там нужно биться. Мы проиграли практически все важные единоборства. Это было очень плохо.

В течение одной-двух недель мы не играем в позитивный футбол. Мы пытаемся это наверстать.

Я почти уверен, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» рассматривают чемпионскую гонку как гонку двух лошадей. Они могут публично говорить другие вещи, но я не ожидаю, что они проиграют два матча», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.

23 комментария
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Ответ AseiA
Ну по сути арсенал и ливерпуль всё еще находятся в одном положении. Ждут ошибки Сити. Я люблю Арсенал, но возможностей потерять очки с МЮ , тотенхэмом и даже Эвертоном гораздо больше.
Арсенал ждёт ошибки Сити, а Ливерпуль ждёт по несколько ошибок и от Арсенала, и от Сити. Всё-таки, немного разное положение
+17
0
+17
Если Пеп заберёт АПЛ, то это 6 за последние 7 сезонов. Если бы Клопп такое сделал, его бы называли лучшим на все времена . И не надо говорить про деньги, он не Лестер тренирует. В своё время покупал самого дорого в мире вратаря и защитника.
+26
-10
+16
Ответ Axs Men
Если Пеп заберёт АПЛ, то это 6 за последние 7 сезонов. Если бы Клопп такое сделал, его бы называли лучшим на все времена . И не надо говорить про деньги, он не Лестер тренирует. В своё время покупал самого дорого в мире вратаря и защитника.
Да забей, мы уже все убедились, что суперкубок англии от ливерпуля прошлого сезона перевешивает требл Сити.
Кубок лиги Клоппа этого сезона перевесит кубок АПЛ Арсенала или Сити.
Ведь у Лфк бегает только молодежка u19, а за Сити и Арсенал бегают ультра дорогие Хаверцы, Райсы, Грилиши, Гвардиолы, которых ну никак не может себе позволить лфк.
А 1 кубок апл Ливерпуля перевешиваем в 50 раз кубок Лестера.
Это тоже давнейшие факты юзеров спортса.
+20
-6
+14
Ответ AseiA
Ну по сути арсенал и ливерпуль всё еще находятся в одном положении. Ждут ошибки Сити. Я люблю Арсенал, но возможностей потерять очки с МЮ , тотенхэмом и даже Эвертоном гораздо больше.
Арсеналу по сути все равно на результаты Ливерпуль в отличие от последних, которым нужно чтобы и Арсенал и Сити не по одному а по две ошибки совершили, А Арсеналу надо выиграть все свои матчи и ждать одну! Ошибку Сити, что поражение что даже ничья ведь разница мячей получше пока
+6
0
+6
Ответ Axs Men
Если Пеп заберёт АПЛ, то это 6 за последние 7 сезонов. Если бы Клопп такое сделал, его бы называли лучшим на все времена . И не надо говорить про деньги, он не Лестер тренирует. В своё время покупал самого дорого в мире вратаря и защитника.
Более того, со звездами работать может быть даже сложнее, чем со средними игроками. Тот же Унаи Эмери не даст соврать. В команде звезд у каждого непомерное эго. Плюс бывает пресыщенность от побед. Разве недостойно восхищения управление такой бандой?

У того же ПСЖ с такими же финансами, сколько тренеров сменилось за эпоху Пепа в Сити? А результаты команд несопоставимы! Про качество и красоту футбола я вообще уж молчу.
+5
0
+5
апл чемпионат Пепа Гвардиолы! Никаких гонок нет,пока он не уйдет
+6
-2
+4
Ответ Axs Men
Если Пеп заберёт АПЛ, то это 6 за последние 7 сезонов. Если бы Клопп такое сделал, его бы называли лучшим на все времена . И не надо говорить про деньги, он не Лестер тренирует. В своё время покупал самого дорого в мире вратаря и защитника.
Почему не надо говорить о деньгах, если деньги - главный фактор успеха в клубном футболе?
У сити состав значительно дороже и за эти 7 сезонов был 1, когда Ливерпуль закончил выше, ещё два, когда отстал на 1-2 очка, в ЛЧ успехи даже весомее были у Ливерпуля.
Не говоря уже о том, что Гвардиола приходил в команду, где хоть и нужно было обновление, но титулы и так были, а Клопп приходил в команду уровня нынешнего МЮ/Челси
+13
-9
+4
Какой же Клопп иногда чемпион
+3
0
+3
Ответ Alex Rhea
Почему не надо говорить о деньгах, если деньги - главный фактор успеха в клубном футболе? У сити состав значительно дороже и за эти 7 сезонов был 1, когда Ливерпуль закончил выше, ещё два, когда отстал на 1-2 очка, в ЛЧ успехи даже весомее были у Ливерпуля. Не говоря уже о том, что Гвардиола приходил в команду, где хоть и нужно было обновление, но титулы и так были, а Клопп приходил в команду уровня нынешнего МЮ/Челси
Вы почему-то то в отрыве от тренеров смотрите. Деньги позволяют нанять Гвардиолу, а не Клоппа или Тен Хага. А так говорите будто дай Клоппу денег и он был бы как Гвардиола, нет)
+3
0
+3
Ответ <Inter>
Арсеналу достаточно, чтобы Сити сыграл вничью. Ливерпулю же нужно 2 поражения от Сити и потеря очков от Арсенала
не просто потеря, у Арсенала +3 по очкам и +15 разница по сравнению с Ливерпулем. Т.е. Арсенал может даже проиграть и все равно Ливерпуль не догонит
+3
0
+3
Ну по сути арсенал и ливерпуль всё еще находятся в одном положении. Ждут ошибки Сити.
Я люблю Арсенал, но возможностей потерять очки с МЮ , тотенхэмом и даже Эвертоном гораздо больше.
+3
-1
+2
Очевидно, что Ливерпуль аут, что тут обсуждать?
+1
0
+1
Позитивный футбол у Сити. А у Ливерпуля бешеный прессинг, и борьбы хватает. В краткосрочной перспективе это может давать плоды. Но когда в календаре очень много матчей, то неизбежно будет физический спад команды.
+1
0
+1
Ответ Alex Rhea
Почему не надо говорить о деньгах, если деньги - главный фактор успеха в клубном футболе? У сити состав значительно дороже и за эти 7 сезонов был 1, когда Ливерпуль закончил выше, ещё два, когда отстал на 1-2 очка, в ЛЧ успехи даже весомее были у Ливерпуля. Не говоря уже о том, что Гвардиола приходил в команду, где хоть и нужно было обновление, но титулы и так были, а Клопп приходил в команду уровня нынешнего МЮ/Челси
если считаешь, что деньги главный фактор, то посмотри, сколько остальные клубы АПЛ потратили за последние 5 лет и сколько они трофеев выиграли? Арсенал, МЮ, Челси тратили больше, те же Вест Хэм, Ливерпуль, Ньюкасл тоже тратили много.
0
0
0
Ответ Alex Rhea
Почему не надо говорить о деньгах, если деньги - главный фактор успеха в клубном футболе? У сити состав значительно дороже и за эти 7 сезонов был 1, когда Ливерпуль закончил выше, ещё два, когда отстал на 1-2 очка, в ЛЧ успехи даже весомее были у Ливерпуля. Не говоря уже о том, что Гвардиола приходил в команду, где хоть и нужно было обновление, но титулы и так были, а Клопп приходил в команду уровня нынешнего МЮ/Челси
Деньги имеют значение, но это не главный фактор успеха в футболе.
Можно купить Мудрика за 85, а можно Троссара в 3 раза дешевле. Это ведь не значит, что Мудрика в 3 раза сильнее. Таких примеров масса.
Если деньги это главный фактор, то почему МЮ не штампует титулы, Челси не штампует.
У Арсенала с момента, когда Гвардиола пришёл в АПЛ, до сегодняшнего дня, трансферный баланс примерно на уровне Сити. Наверное не сложно сравнить, что за этот период выиграл Сити и что Арсенал.
Примеры Байера, Жироны тоже говорят о том, что не всё решают деньги.
К тому же за все годы Пепа в Сити каких-то звёзд клуб не покупал. По пиару можно конечно записать в их число Холланда, но все убедились, что это не звезда.
Почему вы постоянно пытаетесь принижать заслуги Гвардиолы и возвеличиваете Клоппа?
С таким успехом можно и про Клоппа сказать, что он пришёл в клуб, который до него выигрывал всё и неоднократно.
Неужели сложно отдать должное обоим тренерам?
0
0
0
Ответ AseiA
Ну по сути арсенал и ливерпуль всё еще находятся в одном положении. Ждут ошибки Сити. Я люблю Арсенал, но возможностей потерять очки с МЮ , тотенхэмом и даже Эвертоном гораздо больше.
Арсеналу достаточно, чтобы Сити сыграл вничью. Ливерпулю же нужно 2 поражения от Сити и потеря очков от Арсенала
0
0
0
Ответ Рэд Уайт
апл чемпионат Пепа Гвардиолы! Никаких гонок нет,пока он не уйдет
Поэтому Ливерпуль 2 раза, был в шаге от чемпионства в 1 очко, и все решалось в последнем туре, вы иногда хоть смотрите футбол
+1
-1
0
Три претендента на титул в самой лучшей лиге мира!
0
0
0
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