Клопп о борьбе за титул в АПЛ: «Уверен, что «Арсенал» и «Ман Сити» рассматривают это как гонку двух лошадей»
Юрген Клопп поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.
«Ливерпуль» находится на третьей позиции в таблице АПЛ, имея 74 очка в 34 матчах. Вторым идет «Манчестер Сити» – 76 баллов (33 игры), первым – «Арсенал» – 77 очков (34 матча).
«Я не могу припомнить, чтобы когда-либо я был так расстроен или разочарован, как после игры с «Эвертоном».
«Арсенал» и «Манчестер Сити» играют в очень позитивный футбол, и мы находимся на текущем месте в таблице, потому что способны показывать позитивный футбол.
Я не знаю, как это произошло [поражение от «Эвертона»], но я несу за это ответственность. Я не думаю, что «Гудисон Парк» – лучшее место для игры в позитивный футбол – там нужно биться. Мы проиграли практически все важные единоборства. Это было очень плохо.
В течение одной-двух недель мы не играем в позитивный футбол. Мы пытаемся это наверстать.
Я почти уверен, что «Арсенал» и «Манчестер Сити» рассматривают чемпионскую гонку как гонку двух лошадей. Они могут публично говорить другие вещи, но я не ожидаю, что они проиграют два матча», – сказал главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Кубок лиги Клоппа этого сезона перевесит кубок АПЛ Арсенала или Сити.
Ведь у Лфк бегает только молодежка u19, а за Сити и Арсенал бегают ультра дорогие Хаверцы, Райсы, Грилиши, Гвардиолы, которых ну никак не может себе позволить лфк.
А 1 кубок апл Ливерпуля перевешиваем в 50 раз кубок Лестера.
Это тоже давнейшие факты юзеров спортса.
У того же ПСЖ с такими же финансами, сколько тренеров сменилось за эпоху Пепа в Сити? А результаты команд несопоставимы! Про качество и красоту футбола я вообще уж молчу.
У сити состав значительно дороже и за эти 7 сезонов был 1, когда Ливерпуль закончил выше, ещё два, когда отстал на 1-2 очка, в ЛЧ успехи даже весомее были у Ливерпуля.
Не говоря уже о том, что Гвардиола приходил в команду, где хоть и нужно было обновление, но титулы и так были, а Клопп приходил в команду уровня нынешнего МЮ/Челси
Я люблю Арсенал, но возможностей потерять очки с МЮ , тотенхэмом и даже Эвертоном гораздо больше.
Можно купить Мудрика за 85, а можно Троссара в 3 раза дешевле. Это ведь не значит, что Мудрика в 3 раза сильнее. Таких примеров масса.
Если деньги это главный фактор, то почему МЮ не штампует титулы, Челси не штампует.
У Арсенала с момента, когда Гвардиола пришёл в АПЛ, до сегодняшнего дня, трансферный баланс примерно на уровне Сити. Наверное не сложно сравнить, что за этот период выиграл Сити и что Арсенал.
Примеры Байера, Жироны тоже говорят о том, что не всё решают деньги.
К тому же за все годы Пепа в Сити каких-то звёзд клуб не покупал. По пиару можно конечно записать в их число Холланда, но все убедились, что это не звезда.
Почему вы постоянно пытаетесь принижать заслуги Гвардиолы и возвеличиваете Клоппа?
С таким успехом можно и про Клоппа сказать, что он пришёл в клуб, который до него выигрывал всё и неоднократно.
Неужели сложно отдать должное обоим тренерам?