Кузнецов набрал 2+2 с «Эдмонтоном», забив первые голы в сезоне. У него 11 очков в 12 матчах

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Евгений Кузнецов набрал 4 (2+2) очка с «Эдмонтоном», забив первые голы в сезоне.

Российский форвард «Вашингтона» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (5:4). 

В текущем сезоне на его счету стало 11 (2+9) очков в 12 играх. 

Сегодня Кузнецов (20:42, 3:58 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок. 

Также допустил 1 потерю шайбы и получил малый штраф. 

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