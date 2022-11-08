Кузнецов набрал 2+2 с «Эдмонтоном», забив первые голы в сезоне. У него 11 очков в 12 матчах

набрал 4 (2+2) очка с «Эдмонтоном», забив первые голы в сезоне.

Российский форвард был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Ойлерс» (5:4).

В текущем сезоне на его счету стало 11 (2+9) очков в 12 играх.

Сегодня Кузнецов (20:42, 3:58 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 4 броска в створ, применил 1 силовой прием и сделал 1 блок.

Также допустил 1 потерю шайбы и получил малый штраф.