Winline и BetBoom готовы платить «Зениту» более миллиарда рублей в год. Клуб хочет рекордные 2 млрд («РБК Спорт»)

« » рассчитывает получать до 2 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером.

По словам источников «РБК Спорт», «Зенит» ведет переговоры с букмекерскими компаниями Winline и BetBoom – обе компании готовы платить чуть больше 1 млрд рублей в год.

Однако эта сумма не устраивает петербуржцев – в «Зените» рассчитывают получать почти в два раза больше.

Расчеты боссов «Зенита» основываются на анализе рынка букмекерской рекламы, который клуб вел на протяжении последнего года. Ожидается, что 75% суммы по контракту с букмекером составят прямые выплаты клубу, а оставшиеся 25% пойдут на медийные проекты.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что Winline и BetBoom предложили «Зениту» контракты на 800 млн рублей за сезон.

БК Winline – действующий спонсор клуба из Санкт-Петербурга. Букмекер платит «Зениту» около 250 млн рублей в год.

В декабре Winline переподписал контракт со « » – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в – столько же получает только « » от BetBoom.

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