Winline и BetBoom готовы платить «Зениту» более миллиарда рублей в год. Клуб хочет рекордные 2 млрд («РБК Спорт»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня деньги Ставки

«Зенит» рассчитывает получать до 2 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером.

По словам источников «РБК Спорт», «Зенит» ведет переговоры с букмекерскими компаниями Winline и BetBoom – обе компании готовы платить чуть больше 1 млрд рублей в год.

Однако эта сумма не устраивает петербуржцев – в «Зените» рассчитывают получать почти в два раза больше.

Расчеты боссов «Зенита» основываются на анализе рынка букмекерской рекламы, который клуб вел на протяжении последнего года. Ожидается, что 75% суммы по контракту с букмекером составят прямые выплаты клубу, а оставшиеся 25% пойдут на медийные проекты.

Ранее инсайдер Иван Карпов заявил, что Winline и BetBoom предложили «Зениту» контракты на 800 млн рублей за сезон.

БК Winline – действующий спонсор клуба из Санкт-Петербурга. Букмекер платит «Зениту» около 250 млн рублей в год.

В декабре Winline переподписал контракт со «Спартаком» – сообщалось, что теперь москвичи будут получать 1 миллиард рублей в год. Это самый крупный контракт в РПЛ – столько же получает только «Динамо» от BetBoom.

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30 комментариев
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Это сколько они лудоманов кидают что только лярд дают на рекламу ))
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Хоть кто-то ограбит буков
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Правильно, тряси барыг от лудоманских денег
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Два ярда денег которые приходят от больных людей. Это просто жесткач какие там объемы. Пока эти разговоры не начались я слабо себе представлял объем рынка…
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В любом циливизованном обществе букмекеры должны приравниватся к мошенникам.
А также актёры и прочие музыканты. Люди не должны развлекаться, надо только трудиться на благо общества!
+5
0
+5
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В любом циливизованном обществе букмекеры должны приравниватся к мошенникам.
Ну что они плохого делают? Равно как и казино? Да ничего, это проблемы людей, что они не могут остановится и разоряются на ставках и слотах
+11
-6
+5
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Ну если уж Спартаку дали 1млрд, то Зенит все правильно делает, что трясет с них 2млрд
это нелогично, у спартака намного больше болельщиков
+5
-1
+4
Да оба логотипа приклейте на форму. Вот и будут 2 ярда
+5
-1
+4
Ну если уж Спартаку дали 1млрд, то Зенит все правильно делает, что трясет с них 2млрд
+17
-14
+3
Ответ Сергей Михайличенко
Два ярда денег которые приходят от больных людей. Это просто жесткач какие там объемы. Пока эти разговоры не начались я слабо себе представлял объем рынка…
объемы, как у крупных российских корпораций, например, из металлургии или угледобычи.
например, винлайн за прошлый год выручил 277 миллиардов рублей, а по чистой прибыли заработал 26 863 580 миллиардов рублей, фонбет же выручил 435 миллиардов рублей, а по чп заработал 59 202 016 миллиардов рублей.
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Все верно, почему Динамо и Спартак по ярдку , а 6ти кратный подряд чемпион рпл должен соглашаться на такие же суммы. Поэтому меньше 1,5 даже не о чем разговаривать
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Если посмотреть весь наш спорт, то в отсутствии гос.компаний-80% спонсоров уже букмекеры
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Для рекламы более важно, сколько охвата она дает, а не какие у команды титулы
Вы хотите сказать что охваты у Динамо больше чем у Зенита? Нет. Посещаемость на стадионах у зенита самая высокая. Зенит сейчас как бренд намного узнаваемый. Плюс в одном городе одна команда
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Сойдутся на 1,5. Это нормальная переговорная позиция
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походу газпром создаст своего букмекера, чтобы через него платить Зениту 2 лярда
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В любом циливизованном обществе букмекеры должны приравниватся к мошенникам.
Не согласен. Проверенные буки прозрачны, это не казино, где запросто могут подкрутить все, что угодно.
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Ответ Данил Колпиков
Ну что они плохого делают? Равно как и казино? Да ничего, это проблемы людей, что они не могут остановится и разоряются на ставках и слотах
Точно так же можно оправдать наркоторговцев
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Винлайн, когда 50к вернете??????? просите кипу документов, типа договоров с операторами, а вам все мало) Заплатят они всегда, ага. Порезали кэфы после недели игры.
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Ответ Франк Небо
Вот только ставки не убивают, в отличии от наркотиков
Ну да ну да, лишившись своих накоплений, потеряв все, наверно человек с большой вероятностью не захочет сделать Роскомнадзор
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Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
В любом циливизованном обществе букмекеры должны приравниватся к мошенникам.
такие цивилизованные общества существуют?
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Ответ Кирилл Демченко
Все верно, почему Динамо и Спартак по ярдку , а 6ти кратный подряд чемпион рпл должен соглашаться на такие же суммы. Поэтому меньше 1,5 даже не о чем разговаривать
Для рекламы более важно, сколько охвата она дает, а не какие у команды титулы
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Ответ Caniball
Спартак получает больше 10% годового бюджета от Винлайн. Вот и Зенит хочет больше 10% от своего бюджета, только бюджет Зенита почти в 2 раза больше чем у Спартака, вот и просят 2 ярда.
Зачем враньё про бюджет больший в два раза?
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Ответ Igor Gatsenko
Хоть кто-то ограбит буков
Ага мечтай 🤣
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Ответ Амбарцум Амбарцумян
Точно так же можно оправдать наркоторговцев
Вот только ставки не убивают, в отличии от наркотиков
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Ответ Данил Колпиков
Ну что они плохого делают? Равно как и казино? Да ничего, это проблемы людей, что они не могут остановится и разоряются на ставках и слотах
Нехило так разоряются, если буки готовы платить такие суммы клубам РПЛ☝️
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ну казиношники одному мелстрою миллиард дают, а тут клуб целый
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Существует Закон о запрете азартных игр. Или кто то вне Закона? Вот отсюда ноги у судей растут)))))
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