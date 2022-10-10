700-й гол Роналду за клубы, Ферстаппен – чемпион «Ф-1», победы «Спартака», «Арсенала» и «Барсы», группы отбора Евро-2024, 90-й титул Джоковича, Касильяс назвал себя геем и удалил твит и другие новости

1. «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в 12-м туре Мир РПЛ – 5:2. Соболев забил в 7-м матче подряд, у Промеса 16 (11+5) очков в 12 матчах чемпионата. Даже решения судьи Казарцева не помешали красно-белым выиграть 5 матчей подряд.

«Ростов» вырвал победу у «Краснодара», отыгравшись с 0:2 за тайм – 3:2. Форвард «быков» Олакунле Олусегун побил рекорд РПЛ, забив на 9-й секунде игры.

«Оренбург» выиграл 3-й матч чемпионата подряд, одержав волевую победу над «Ахматом» – 2:1. «Торпедо» и «Пари НН» сыграли вничью – 0:0.

По итогам тура «Ростов» вышел на 2-е место в РПЛ, «Спартак» поднялся на 3-е, ЦСКА опустился на 4-е. «Зенит» лидирует с отрывом в 5 очков.

2. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Эвертоном» (2:1) благодаря первому голу Роналду с игры в этом сезоне. Для Криштиану этот гол стал 700-м в клубной карьере. А еще португалец забивает 20 сезонов подряд в чемпионатах.

«Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в главном матче тура – 3:2. «Канониры» выиграли 10 из 11 матчей сезона, единственное поражение – от «МЮ». А у мерсисайдцев всего 2 победы в 8 матчах АПЛ. Другие результаты дня в АПЛ – здесь.

3. Макс Ферстаппен досрочно завоевал чемпионство «Формулы-1». Гонщик «Ред Булл» стал двукратным чемпионом по итогам дождевого Гран-при Японии. 25-летний пилот сравнялся с Фернандо Алонсо по титулам и победам в «Формуле-1».

4. Состоялась жеребьевка квалификации Евро-2024. Англия сыграет в группе с Италией и Украиной, Франция – с Нидерландами и Ирландией. Все группы – здесь.

5. Экс-вратарь «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс написал в твиттере, что он гей. Ему ответил бывший партнер по сборной, экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Вскоре Касильяс удалил твит и заявил, что его аккаунт взломали, а Пуйоль извинился за шутку. Возможно, все это началось из-за того, что Икер начал встречаться с испанской актрисой Алехандрой Ониэвой, а внимание общественности мешает им встречаться.

6. «Барселона» одолела «Сельту» благодаря голу Педри – 1:0. Каталонцы выиграли 7 матчей подряд в Ла Лиге с общим счетом 20:1. Дальше – класико против «Реала». Другие результаты тура Ла Лиги можной найти здесь.

7. В КХЛ «Трактор» проиграл «Северстали», «Торпедо» забило 5 голов минскому «Динамо», «Авангард» уступил «Куньлуню», «Витязь» обыграл «Спартак».

8. В чемпионате Италии «Рома» победила «Лечче», «Торино» Миранчука сыграл вничью с «Эмполи», «Наполи» разгромил «Кремонезе». Хвича Кварацхелия отдал голевую передачу, теперь у него 10 (6+4) очков в 12 матчах за «Наполи».

9. В чемпионате Германии «Боруссия» Менхенгладбах забил 5 голов «Кельну», «Унион» победил «Штутгарт», «Герта» сыграла вничью с «Фрайбургом». После 9 туров «Унион» единолично лидирует в Бундеслиге, «Бавария» и «Дортмунд» отстают на 4 очка, «Фрайбург» – на 2.

10. Новак Джокович обыграл Стефаноса Циципаса в финале турнира ATP в Астане. Это 90-й титул в карьере сербского теннисиста.

11. Александр Кокорин забил второй гол за «Арис» в 5 матчах. У него также есть ассист.

12. «Локомотив» не рассматривает назначение Юрия Семина главным тренером, а Бориса Ротенберга – спортивным директором. Контакты были только с Талалаевым и Черевченко сообщает «Матч ТВ».

13. Депутат Госдумы Роман Терюшков объявил о выходе из наблюдательного совета «Химок».

14. НФЛ. 5-я неделя. «Баффало» разгромили «Питтсбург», «Джетс» обыграли «Майами» и другие матчи.

15. «Сент-Луис» и «Эдмонтон» совершили обмен российскими хоккеистами. Нападающий Клим Костин перешел в состав «Ойлерс», защитник Дмитрий Саморуков стал хоккеистом «Блюз».

16. НБА. Предсезонные матчи. «Торонто» проиграл «Чикаго», «Голден Стэйт» уступил «Лейкерс». Все результаты – здесь.

17. Федерация лыжных видов спорта Франции осудила проведение Азиатских игр 2029 года в Саудовской Аравии.

Цитаты дня.

Жоан Лапорта: «Рычаги показали нам, что «Барса» жива. Мы получим 98 млн евро прибыли»

Владислав Третьяк: «Молодежь в зоне СВО – герои. А некоторые бегут и не хотят за свою страну… Как потом будут смотреть в глаза тем, которые пошли?»

«Боруссия» Дортмунд об убийстве девушки полицией нравов в Иране: «Поддерживаем смелых женщин Ирана. Пол, цвет кожи, вера, ориентация неважны – все люди равны»

Винер об отстранении сборной: «Теперь страны для нас – это регионы России. И если взять регионы, то получается настоящий ЧМ, у нас прекрасные девочки»

Александр Соболев: «Сходить в дельфинарий в Астрахани, сделать дубль в победном матче ✅✅»

Роберто Де Дзерби: «Гвардиола – лучший тренер всех времен. Его «Барселона» изменила видение футбола, работа в «Баварии» и «Сити» – тоже потрясающая»