У Промеса 16 (11+5) очков в 12 матчах Мир РПЛ. Он лидирует в списке бомбардиров и по «гол+пас»

Полузащитник «Спартака» первым забил 10 голов в Мир .

30-летний хавбек из Нидерландов сделал дубль и отдал результативный пас в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:2).

В списке бомбардиров Квинси, забивший 11 голов, опережает из «Сочи», у которого 9 мячей.

По системе «гол+пас» у Прромеса теперь 16 (11+5) баллов. Он опережает хавбека «Зенита» , у которого 13 (8+5) очков.

Статистику Промеса, забившего 5 голов в последних 3 играх за , можно посмотреть здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.