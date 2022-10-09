У Промеса 16 (11+5) очков в 12 матчах Мир РПЛ. Он лидирует в списке бомбардиров и по «гол+пас»

Теги Спартак Крылья Советов Кристиан Нобоа премьер-лига Россия рейтинги Квинси Промес Малком Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес первым забил 10 голов в Мир РПЛ.

30-летний хавбек из Нидерландов сделал дубль и отдал результативный пас в матче 12-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (5:2).

В списке бомбардиров Квинси, забивший 11 голов, опережает Кристиана Нобоа из «Сочи», у которого 9 мячей.

По системе «гол+пас» у Прромеса теперь 16 (11+5) баллов. Он опережает хавбека «Зенита» Малкома, у которого 13 (8+5) очков.

Статистику Промеса, забившего 5 голов в последних 3 играх за «Спартак», можно посмотреть здесь.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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