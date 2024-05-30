Моуринью отработает финал ЛЧ в качестве эксперта для британского канала TNT Sports
Жозе Моуринью отработает финал Лиги чемпионов в качестве эксперта.
Португалец станет экспертом для британского канала TNT Sports на время финала ЛЧ.
Напомним, Моуринью несколько месяцев назад покинул «Рому». Сейчас он остается без команды.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня, в нем сыграют «Реал» и «Боруссия».
-Мистер Моуриньо, что Вы скажите о сегодняшних соперниках?
-Не самое великое достижение. Вот если бы как я с Ромой : два финала подряд за два года...!!!!