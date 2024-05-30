Моуринью отработает финал ЛЧ в качестве эксперта для британского канала TNT Sports

Теги Жозе Моуринью Лига чемпионов УЕФА телевидение Футбол

Жозе Моуринью отработает финал Лиги чемпионов в качестве эксперта.

Португалец станет экспертом для британского канала TNT Sports на время финала ЛЧ.

Напомним, Моуринью несколько месяцев назад покинул «Рому». Сейчас он остается без команды.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня, в нем сыграют «Реал» и «Боруссия».

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5 комментариев
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У меня нет никаких вопросов к тому, что Моуринью стал тренером не будучи профессиональным футболистом. Но когда слышу, как он говорит на английском, то невольно задумываюсь, как он мог работать переводчиком)
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Жозе- ипотека))
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Торжественное начало трансляции.
-Мистер Моуриньо, что Вы скажите о сегодняшних соперниках?
-Не самое великое достижение. Вот если бы как я с Ромой : два финала подряд за два года...!!!!
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Такими темпами Моур скоро станет экспертом матч тв, а затем возглавит Факел
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Ответ arsenal.ave
Такими темпами Моур скоро станет экспертом матч тв, а затем возглавит Факел
Тандем Мор - Моур
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