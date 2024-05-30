Санчо о финале ЛЧ: «Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя»

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Джейдон Санчо Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Футбол

Джейдон Санчо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Реалом» на «Уэмбли» 1 июня.

«В детстве всегда мечтаешь об этих матчах. Это как воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше. Такие матчи мне нравятся больше всего. Это будет отличная игра.

«Реал Мадрид»... Его история говорит сама за себя. У меня там есть хорошие друзья, Джуд [Беллингем] и Винисиус. Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале.

Игра будет очень напряженной. С нетерпением жду ее», – сказал вингер «Боруссии» в эфире TNT Sports.

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5 комментариев
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Ответ Дмитрий Крутенко
Я понимаю как он с Джудом подружился. Но где он с Вини успел пересечься так хорошо, что бы сдружиться?
Общие тусовки, где молодые темнокожие футболисты Европы тусуются. Там же и Неймар и условный гнабри с Сане
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давай, легенда, прояви себя, а то, походу, Боруссия нацелилась на Гринвуда, вместо тебя
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Ответ евГений
Комментарий удален модератором
Странно судить по болельщикам на ветке. Так можно писать практически про все клубы из-за писанины болельщиков.
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Я понимаю как он с Джудом подружился.
Но где он с Вини успел пересечься так хорошо, что бы сдружиться?
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