Санчо о финале ЛЧ: «Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя»

Джейдон Санчо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Дортмундская « » сыграет с «Реалом» на «Уэмбли» 1 июня.

«В детстве всегда мечтаешь об этих матчах. Это как воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше. Такие матчи мне нравятся больше всего. Это будет отличная игра.

« »... Его история говорит сама за себя. У меня там есть хорошие друзья, [Беллингем] и . Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале.

Игра будет очень напряженной. С нетерпением жду ее», – сказал вингер «Боруссии» в эфире TNT Sports.