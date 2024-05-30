Санчо о финале ЛЧ: «Воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше – его история говорит сама за себя»
Джейдон Санчо высказался о предстоящем финале Лиги чемпионов.
Дортмундская «Боруссия» сыграет с «Реалом» на «Уэмбли» 1 июня.
«В детстве всегда мечтаешь об этих матчах. Это как воплощение мечты. Встреча с «Реалом» делает этот матч еще лучше. Такие матчи мне нравятся больше всего. Это будет отличная игра.
«Реал Мадрид»... Его история говорит сама за себя. У меня там есть хорошие друзья, Джуд [Беллингем] и Винисиус. Мы поговорили после их матча с «Баварией», я сказал им, что мы увидимся в финале.
Игра будет очень напряженной. С нетерпением жду ее», – сказал вингер «Боруссии» в эфире TNT Sports.
Но где он с Вини успел пересечься так хорошо, что бы сдружиться?