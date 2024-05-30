Заварзин считает, что в РПЛ не нужны иностранные тренеры: «У нас могут работать наши. Нам что, в ЛЧ играть? Что Слишкович выиграл? Какая у него заслуга?»

Юрий Заварзин считает, что в Мир РПЛ не нужны иностранные тренеры.

Также бывший генеральный директор «Спартака» высказался об экс-тренере красно-белых Владимире Слишковиче.

«Да нам не нужны сейчас иностранцы. У нас вполне могут работать наши российские тренеры. Нам что надо, в Лиге чемпионов играть? Или в других европейских турнирах? У нас своих тренеров недостаточно? Если уж Слишкович сильно хорош, то остался бы в «Спартаке».

Агенту надо его куда-то пристроить, а больше, чем у нас, сейчас нигде зарплату не платят. У нас же как в шахту спускаются и платят зарплату за время проживания в России. У нас есть масса тренеров, которые сегодня могут достойно справиться со своей работой.

Что выиграл Слишкович? Ни одного матча во втором круге не проиграл? Заслуга-то у него какая? Ладно я там понимаю, приехал сюда какой-нибудь Капелло, который что-то выигрывал. А что он выиграл? Ну восемь-девять игр не проиграл. И дальше что? Ну потренировал ты после одного чудака...» – сказал Заварзин.