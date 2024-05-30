Заварзин считает, что в РПЛ не нужны иностранные тренеры: «У нас могут работать наши. Нам что, в ЛЧ играть? Что Слишкович выиграл? Какая у него заслуга?»

Теги Спартак премьер-лига Россия Юрий Заварзин Владимир Слишкович Футбол

Юрий Заварзин считает, что в Мир РПЛ не нужны иностранные тренеры.

Также бывший генеральный директор «Спартака» высказался об экс-тренере красно-белых Владимире Слишковиче.

«Да нам не нужны сейчас иностранцы. У нас вполне могут работать наши российские тренеры. Нам что надо, в Лиге чемпионов играть? Или в других европейских турнирах? У нас своих тренеров недостаточно? Если уж Слишкович сильно хорош, то остался бы в «Спартаке».

Агенту надо его куда-то пристроить, а больше, чем у нас, сейчас нигде зарплату не платят. У нас же как в шахту спускаются и платят зарплату за время проживания в России. У нас есть масса тренеров, которые сегодня могут достойно справиться со своей работой.

Что выиграл Слишкович? Ни одного матча во втором круге не проиграл? Заслуга-то у него какая? Ладно я там понимаю, приехал сюда какой-нибудь Капелло, который что-то выигрывал. А что он выиграл? Ну восемь-девять игр не проиграл. И дальше что? Ну потренировал ты после одного чудака...» – сказал Заварзин.

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13 комментариев
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Все совки должны кануть в небытие , пока этого не произойдёт никакого прогресса не будет , и не только в футболе
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В первую очередь в РПЛ не нужны такие мелкие жулики как Заварзин.
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Хорошая идея. 16 человек работают, 4 в это время в студии матч тв, когда одного увольняют эксперт становится тренером , а тренер экспертом
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Ну если Заварзин не умеет выбирать иностранцев, то это его проблемы) Ведь это он в свое время приводил в Динамо Вортманна и Гржебика))
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Ну, Слишковича никто и не собирался ставить главным. А Станковича будет тяжело упрекать в том, что он ничего не выигрывал.
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Пральна! Выдать мяч и просвистеть начало и конец матча и Мостовой сможет, а что еще надо? А так хоть зарплаты местным бездарям пойдут!
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У вас есть тренерская школа??? Структура выстроена??
А как там с подготовкой молодых, да ранних??

Я вам больше скажу:
Можно и нужно прикрыть эту лавочку.. ну это если по уму 😉
Пусть играют футболисты, а не футбики из за $
Но это идеализм
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Это Мостовой в другой обертке?
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Ответ Юрий Кечко
Все совки должны кануть в небытие , пока этого не произойдёт никакого прогресса не будет , и не только в футболе
Ты своих родителей декоммунизировал уже?
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Ответ Иван Иванов
Ты своих родителей декоммунизировал уже?
У меня мама 75 г.р ( я 94 ) она совком никак не может являться по мышлению , ибо проходила у неё там только юность , скорее даже детство , ну спасибо что побеспокоился ))
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