Гризманн об «Атлетико»: «Хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе. Я приложил огромные усилия, чтобы вернуться и быть принятым»

Теги Атлетико Ла Лига Антуан Гризманн Футбол

Антуан Гризманн заявил, что не хочет уходить из «Атлетико» в другой клуб Европы.

«Были предложения и звонки, но я был честен. Я хочу продолжить выступления за «Атлетико», потому что я приложил огромные усилия, чтобы вернуться сюда и быть принятым.

Я хочу, чтобы моя европейская карьера закончилась именно здесь. Для меня большая гордость быть здесь, я хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе», – сказал форвард мадридцев.

Контракт лучшего бомбардира в истории «Атлетико» действует до 2026 года.

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7 комментариев
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Ригобер, походу, настолько сильно боится говорить о футболе, что половине сайта запретил себе отвечать.
Ну и хорошо, пусть живёт в мирке, где форма игрока исключительно в г+п измеряется.
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Снимет документальный фильм про это и уйдёт через год в другой европейский клуб
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Какой же характер у него, после провала в Барсе выйти на свой привычный уровень не все могут.
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Может ещё попробует в Реале поиграть а потом вернется?
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Какой же характер у него, после провала в Барсе выйти на свой привычный уровень не все могут.
Обиженный 🤡 Ригобер, дело не в стате, а в том что он стилистически Барсе не подошёл
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Ответ onsigne
Ригобер, походу, настолько сильно боится говорить о футболе, что половине сайта запретил себе отвечать. Ну и хорошо, пусть живёт в мирке, где форма игрока исключительно в г+п измеряется.
Он написал свою аналитику прямо сразу после моего комментария, это совпадение какое то?
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