Гризманн об «Атлетико»: «Хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе. Я приложил огромные усилия, чтобы вернуться и быть принятым»
Антуан Гризманн заявил, что не хочет уходить из «Атлетико» в другой клуб Европы.
«Были предложения и звонки, но я был честен. Я хочу продолжить выступления за «Атлетико», потому что я приложил огромные усилия, чтобы вернуться сюда и быть принятым.
Я хочу, чтобы моя европейская карьера закончилась именно здесь. Для меня большая гордость быть здесь, я хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе», – сказал форвард мадридцев.
Контракт лучшего бомбардира в истории «Атлетико» действует до 2026 года.
Ну и хорошо, пусть живёт в мирке, где форма игрока исключительно в г+п измеряется.