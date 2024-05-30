Гризманн об «Атлетико»: «Хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе. Я приложил огромные усилия, чтобы вернуться и быть принятым»

Антуан Гризманн заявил, что не хочет уходить из «Атлетико» в другой клуб Европы.

«Были предложения и звонки, но я был честен. Я хочу продолжить выступления за «Атлетико», потому что я приложил огромные усилия, чтобы вернуться сюда и быть принятым.

Я хочу, чтобы моя европейская карьера закончилась именно здесь. Для меня большая гордость быть здесь, я хочу, чтобы это был мой последний клуб в Европе», – сказал форвард мадридцев.

Контракт лучшего бомбардира в истории « » действует до 2026 года.