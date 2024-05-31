«Локомотив» о том, что Джикия сам просил подписать его: «Странные слухи. Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист»

Теги Локомотив премьер-лига Россия возможные трансферы Георгий Джикия Футбол

В «Локомотиве» прокомментировали слухи о переговорах с Георгием Джикией.

Глава пресс‑службы московского клуба Артем Загуменнов отреагировал на информацию о том, что бывший защитник «Спартака» сам просил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова подписать его. 

«Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», – сказал Загуменнов.

«Локо» не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Защитник общался с Галактионовым (Иван Карпов)

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1 комментарий
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Джикией его агент распоряжаться, он и просил...
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