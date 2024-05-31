В «Локомотиве» прокомментировали слухи о переговорах с Георгием Джикией.

Глава пресс‑службы московского клуба Артем Загуменнов отреагировал на информацию о том, что бывший защитник «Спартака» сам просил главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова подписать его.

«Руководство клуба уже комментировало возможный переход Георгия Джикии в «Локомотив». Георгий – высококвалифицированный и статусный футболист, поэтому слухи о том, что сам игрок предлагает свои услуги кому‑либо, являются странными и не соответствуют действительности», – сказал Загуменнов.

«Локо» не готов платить Джикии 1,5 млн евро в год. Защитник общался с Галактионовым (Иван Карпов)