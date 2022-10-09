Жеребьевка отбора Евро-2024 начнется в 13:00

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Сегодня во Франкфурте-на-Майне состоится жеребьевка квалификации Евро-2024.

В ней примут участие 53 национальные ассоциации, посеянные согласно общему рейтингу Лиги наций на сезон-2022/23, они распределены по 7 корзинам.

В рамках жеребьевки сборные будут разбиты на 10 групп: в семи группах будет по 5 команд, в трех – по 6.

Германия, которая будет хозяйкой Евро-2024, получила прямую путевку в финальную стадию и не примет участия в жеребьевке отборочного турнира.

Победители и обладатели вторых мест в группах выйдут в финальную стадию Евро-2024. Обладатели трех последних из 24 путевок определятся в стыковых матчах, участники которых станут известны по итогам Лиги наций-2022/23.

Все российские команды в данный момент исключены из соревнований УЕФА в соответствии с решением исполкома от 28 февраля 2022 года. 15 июля это решение было подтверждено Спортивным арбитражным судом. Таким образом, Россия не примет участия в жеребьевке квалификации Евро-2024.

Четыре сборные, которые пробились в финальную стадию Лиги наций и в июне 2023 года будут заняты в этом турнире, сыграют в отборе в группах из пяти команд.

Сборные из пяти пар будут разводиться по разным группам: Армения/Азербайджан, Беларусь/Украина, Гибралтар/Испания, Косово/Босния и Герцеговина и Косово/Сербия.

Корзина Лиги наций: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия.

Корзина 1: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша.

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия.

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения.

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Беларусь, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта.

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн.

Начало жеребьевки – в 13:00 по московскому времени.

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