Кержаков о кричалке про «Зенит»: «Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так»

Михаил Кержаков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Ранее эту кричалку скандировали болельщики некоторых клубов Мир РПЛ во время матчей.

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут.

Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», – сказал вратарь «Зенита» в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу».