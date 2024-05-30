Кержаков о кричалке про «Зенит»: «Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так»
Михаил Кержаков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».
Ранее эту кричалку скандировали болельщики некоторых клубов Мир РПЛ во время матчей.
«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут.
Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», – сказал вратарь «Зенита» в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу».
Вот пруфы
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
За то, что не забило Динамо.
Facepalm.jpg
А так это смазало все ощущения от того сезона.
1 Стяуа 11
2 Штутгарт 8
3 Копенгаген 8
4 Мольде 6
Не выглядит таким уж непроходимым соперником без слова "бундеслига"
А теперь просто информация от transfermarkt.de про трансферные траты Зенита с 2010 года (без учета там зарплат, бонусов и тому подобной мишуры, которые такой великий клуб не должен даже считать). Клуб, который, кстати, содержит государственная корпорация.
Итак: 587 миллионов долларов. Вот столько ваших кстати, уважаемые налогоплательщики, деньжат всадила гос.корпорация в игрушку дяди Миллера. И это только на трансферы.