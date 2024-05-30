Кержаков о кричалке про «Зенит»: «Я бы сказал, что и кто позор футбола, но на меня статью заведут. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так»

Теги Зенит Михаил Кержаков премьер-лига Россия болельщики Футбол

Михаил Кержаков высказался о кричалке «Зенит» – позор российского футбола».

Ранее эту кричалку скандировали болельщики некоторых клубов Мир РПЛ во время матчей.

«После чемпионства злорадство немножко присутствовало из-за этих кричалок. Я вижу интервью людей, которые говорят: «Все же понятно, народ у нас злится». Я бы сказал сейчас про позор футбола, что это и кто это... Не буду, на меня статью заведут.

Бог с вами, пускай будет так, ладно. Мы будем чемпионства выигрывать каждый раз и пускай будет так. Не там вы ищите проблему, господа», – сказал вратарь «Зенита» в интервью ютуб-каналу «СБГ Шоу».

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80 комментариев
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Ответ Tigo_Volchara93
Эээээ это он про кого ?
про того самого
+32
-8
+24
Кержаков: "Я бы сказал, что Зенит, Миллер и Газпром - позор футбола, но на меня статью заведут..."
+36
-14
+22
Кержаков: Шойгу, Герасимов, где, ###, еврокубки?
+23
-4
+19
Однозначно, если мы говорим о соотношении слитых денег и выхлопа, то позор Динамо. После них Спартак.
Вот пруфы
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
+53
-37
+16
Ответ Spartakus1984
Им вся Россия говорит,....им все Божья роса...
Вся Россия сейчас с вами в одной комнате?
+23
-7
+16
Когда сам про Спартак оскорбительную кричалку говорит это нормально, а тут ему не нравится
+15
-3
+12
Ответ schwein
Однозначно, если мы говорим о соотношении слитых денег и выхлопа, то позор Динамо. После них Спартак. Вот пруфы https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
Если бы к московским клубам относились так же, как ко всем остальным, то ЦСКА и Динамо, например, уже бы в небесной лиге пылили, подобно Амкару и Тосно. Но их каждый раз спасают и запускают пилораму на новый цикл. Особенно показательно сравнение с Тосно. Был частный клуб с нормальным спонсором. Жили по средствам, Кубок выиграли. Но банк настоял на убийстве футбольного клуба. И клуб умер. А когда Динамо в очередной раз бездарно обанкротилось, то банк не то что не мешает, а спасает очередной московский клуб с пустыми трибунами. Вот где абсолютное, стыдное позорище.
+26
-16
+10
Ответ fil_spb
Если бы к московским клубам относились так же, как ко всем остальным, то ЦСКА и Динамо, например, уже бы в небесной лиге пылили, подобно Амкару и Тосно. Но их каждый раз спасают и запускают пилораму на новый цикл. Особенно показательно сравнение с Тосно. Был частный клуб с нормальным спонсором. Жили по средствам, Кубок выиграли. Но банк настоял на убийстве футбольного клуба. И клуб умер. А когда Динамо в очередной раз бездарно обанкротилось, то банк не то что не мешает, а спасает очередной московский клуб с пустыми трибунами. Вот где абсолютное, стыдное позорище.
Ну стоит отметить, что пилорама это точно не про ЦСКА. Они конечно нагнули бюджет РФ на 18 млрд рублей со стадионом, но в пилораме лично мной замечены не были
+9
-2
+7
Ответ Юрий Кечко
Ну в еврокубках позор самый явно спартачок , столько вылетов ещё в квалификации ( то есть это даже не сравнить с обсерами в группе ) нет ни у кого и близко
Динамо.
+11
-5
+6
Ответ Tigo_Volchara93
Эээээ это он про кого ?
Думайте, вариантов уйма
+9
-4
+5
Ответ Owen_the_Simple
"Вся Россия" подозрительно напоминает юзера Spartakus1984
... Фаната бромантановых чемпионов, гордости российского футбола
+6
-2
+4
Ответ Spartakus1984
Им вся Россия говорит,....им все Божья роса...
Да что там Россия. Галактика
+8
-4
+4
Кержаков дурачком прикидывается,хотя судя по всему туповат. Про позор Зениту кричали сначала в Воронеже,и далее везде не потому,что он плохо играет или чемпионит постоянно. А потому,что личности примкнувшие к ФК Зенит вызывают только омерзение. Во первых огромный бюджет,админресурс,фарм клубы,бразильский вектор. Ну и конечно позор в еврокубках.
+17
-13
+4
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
...идейные вдохновители - покорёженные комплексами болельщики Спартака)
+14
-10
+4
Ответ Юрий Кечко
Динамо не настолько часто в Европе играет, не бросается так в глаза , в новейшей истории сразу на ум вспоминается вылеты до группы ещё от софийского цска и локомотива тбилисси Все равно до спартака далеко , там скорее локомотив может навязать в этом компоненте борьбу
Так в том то и дело, что Филиппов за 20 млн покупают и при этом всего 1 участие в ЛЕ с погружением на дно.
+5
-2
+3
Ответ unreality
Знаешь, некоторым людям вообще нет смысла ничего объяснять. Неоднократно видел мнения, что мол Газпром вообще ВЕСЬ бюджет Зениту даёт. Типа доходов у него своих нет)
Когда нибудь у меня дойдут руки написать про это статью. Потому что я успел урвать достоверные пруфы, что это не так
+6
-3
+3
Ответ Spartakus1984
Им вся Россия говорит,....им все Божья роса...
вся россия не устанет повторять)
+5
-2
+3
Ответ Бонд0077
Песьякову чемпионскую медаль тоже дайте
И на медали напишем:
За то, что не забило Динамо.
+3
-1
+2
Ответ Spartakus1984
Им вся Россия говорит,....им все Божья роса...
"Вся Россия" подозрительно напоминает юзера Spartakus1984
+6
-4
+2
Эээээ это он про кого ?
+6
-5
+1
Ответ Регион-36
Твои, какие версии кричалки, вот просто, не с того и не с сего, стадион решил пошуметь ?) Позор он есть позор, смешно и противно было смотреть на этих вальяжных клоунов )
Для меня до сих пор большой вопрос, что за помутнение разума в Воронеже случилось.
+3
-2
+1
Ответ Регион-36
Интересно, кто это это может завести дело, кроме.. хотя, они же крышуют Зенит ? Видел в Воронеже, когда завели эту кричалку, Клаудиньо провоцировал стадион, сам Кержаков чуть не демонстративно плевался в сторону трибун при 1-0. от того и позор.
Серьезно, через 3 недели вы вдруг решили прикинуться, что болельщиков спровоцировали?
Facepalm.jpg
+3
-2
+1
Ответ Slavnov
Спартак то при чем, спартаковцы не кричали пока, в воронеже зародилось, а там нет фанатов, то есть среди обычных болел, одномоментно, осознавших этот факт
В Петербурге про вас позабористей кричат )))
+1
0
+1
Ответ sanek_rabona
Дайте угадаю про зарплаты, премиашки и всякие бонусы для бразильянцев там ни слова.
А в чем проблема? Для этого есть спонсорские контракты.
+6
-5
+1
Ответ Юрий Кечко
Хотя был ещё приличный сезон у спартака в 10/11 при Карпине , аж до 1/4 дошли , красивые проходы Аякса и Базеля но при этом хватает совести ещё ругать Валеру, хотя с этим европозорищем такое выступление а 21 веке это почти подвиг , ну а остальные сезоны просто мрак ..кроме вылетов в квалификации постоянных были первым российским клубом кто занял последнее место в группе лиги Европы
Все бы ничего, если бы они тогда в 1/4 от порту не отхватили полную авоську.
А так это смазало все ощущения от того сезона.
+2
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+1
Ответ Иван Павлов
Вылет от клуба Бундеслиги – это, конечно, позор несмываемый. Вечное пятно на репутации клуба, похлеще вылета в ФНЛ, чего уж там.
Вот как распределились места и очки в группе со Штутгартом

1 Стяуа 11
2 Штутгарт 8
3 Копенгаген 8
4 Мольде 6

Не выглядит таким уж непроходимым соперником без слова "бундеслига"
+3
-2
+1
Ответ schwein
Однозначно, если мы говорим о соотношении слитых денег и выхлопа, то позор Динамо. После них Спартак. Вот пруфы https://www.sports.ru/tribuna/blogs/liarandliar/3206504.html
Молодец! Сам написал заметку. Сам дал ссылку под новостью на свою же заметку.

А теперь просто информация от transfermarkt.de про трансферные траты Зенита с 2010 года (без учета там зарплат, бонусов и тому подобной мишуры, которые такой великий клуб не должен даже считать). Клуб, который, кстати, содержит государственная корпорация.

Итак: 587 миллионов долларов. Вот столько ваших кстати, уважаемые налогоплательщики, деньжат всадила гос.корпорация в игрушку дяди Миллера. И это только на трансферы.
+2
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+1
Ответ Юрий Кечко
Очки набранные в еврокубках за последние 11 сезонов Зенит 157.5 Цска 97.5 Рубин 63.5 Краснодар 54.5 Локомотив 46 Спартак 44.5 Анжи 27 Динамо 21 Ростов 15.5 В 7 из 10 сезонов больше всех очков в копилку приносил «Зенит», по одному такому сезону у «Ростова», «Рубина» и ЦСКА. Интересно, что ЦСКА и «Спартак», вместе взятые, за 18 участий набрали очков меньше, чем «Зенит» всего за 10. «Анжи», «Рубин» и «Динамо» в еврокубки попадали редко, но показывали хорошие результаты. Че там по позорам ?))
Ты считай сколько твой зенит тратился специально под ЛЧ ( по 100 млн ) . А что в итоге? Каждый раз позорились.😂
+1
0
+1
Ответ Юрий Кечко
Чето я не помню про Штутгарт , это какой год ?
2012/13
+2
-1
+1
Ответ Юрий Кечко
Динамо не настолько часто в Европе играет, не бросается так в глаза , в новейшей истории сразу на ум вспоминается вылеты до группы ещё от софийского цска и локомотива тбилисси Все равно до спартака далеко , там скорее локомотив может навязать в этом компоненте борьбу
От Штутгарта ещё они отлетали до группового этапа. Но вообще Спартак и Динамо были основными пробоинами для слива российского рейтинга в еврокубках, пока Зенит и ЦСКА пахали.
+5
-4
+1
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