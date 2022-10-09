Касильяс начал встречаться с испанской актрисой Ониэвой. Сегодня Икер написал, он гей

Икер Касильяс начал встречаться с испанской актрисой.

Как сообщает Crónica Balear со ссылкой на программу Socialité, бывший вратарь и сборной Испании состоит в отношениях с 30-летней Алехандрой Ониэвой.

Девушка – сестра известного в Испании руководителя гостиничного бизнеса Иньиго Ониэвы Моласа.

Сама актриса отрицает роман с футболистом, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Икер и Алехандра встречаются.

«Икер встречается с сестрой Иньиго уже несколько недель, и, кажется, он очень увлечен», – сказал источник.

При этом встречаться регулярно им мешает пристальное внимание общественности к семье Ониэва из-за громкого разрыва Иньиго с испанской аристократкой Тамарой Фалько.

«Теперь пресса следит за семьей, и это мешает Алехандре встречаться с Икером», – сказал источник.

Сегодня Икер Касильяс написал в твиттере, он гей. Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль ответил: «Пора рассказать о нас, Икер ❤️😘».