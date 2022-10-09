Касильяс начал встречаться с испанской актрисой Ониэвой. Сегодня Икер написал, он гей
Икер Касильяс начал встречаться с испанской актрисой.
Как сообщает Crónica Balear со ссылкой на программу Socialité, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании состоит в отношениях с 30-летней Алехандрой Ониэвой.
Девушка – сестра известного в Испании руководителя гостиничного бизнеса Иньиго Ониэвы Моласа.
Сама актриса отрицает роман с футболистом, но источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что Икер и Алехандра встречаются.
«Икер встречается с сестрой Иньиго уже несколько недель, и, кажется, он очень увлечен», – сказал источник.
При этом встречаться регулярно им мешает пристальное внимание общественности к семье Ониэва из-за громкого разрыва Иньиго с испанской аристократкой Тамарой Фалько.
«Теперь пресса следит за семьей, и это мешает Алехандре встречаться с Икером», – сказал источник.
Сегодня Икер Касильяс написал в твиттере, он гей. Бывший защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль ответил: «Пора рассказать о нас, Икер ❤️😘».
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