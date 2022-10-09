КХЛ. «Авангард» примет «Куньлунь», «Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» против «Трактора»

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«Авангард» примет «Куньлунь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» будет противостоять «Трактору»

Фонбет Чемпионат КХЛ

Авангард – Куньлунь
Дата проведения
9 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
Онлайн матча Видео

 

Витязь – Спартак
Дата проведения
9 октября, 17.00, «Балашиха-Арена»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Динамо Минск
Дата проведения
9 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Трактор
Дата проведения
9 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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