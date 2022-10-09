КХЛ. «Авангард» примет «Куньлунь», «Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» против «Трактора»
«Авангард» примет «Куньлунь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Торпедо» сыграет с минским «Динамо», «Северсталь» будет противостоять «Трактору».
- Дата проведения
- 9 октября, 14.00, «G-Drive Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 17.00, «Балашиха-Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 17.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 9 октября, 17.00, «Ледовый дворец»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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