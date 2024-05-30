«Челси» подпишет форварда летом, но в Осимхене не заинтересован. Лукаку покинет клуб
«Челси» подпишет форварда в летнее трансферное окно.
По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб при этом не заинтересован в Викторе Осихмене. Никаких переговоров по форварду «Наполи», с включением в сделку Ромелу Лукаку или без, не ведется.
Кроме того, Лукаку и Армандо Броя, как ожидается, покинут «Челси» в летнее трансферное окно.
Лукаку в этом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды, Броя в начале года перешел на правах аренды в «Фулхэм».