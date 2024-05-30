«Челси» подпишет форварда летом, но в Осимхене не заинтересован. Лукаку покинет клуб

Теги Челси премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Армандо Броя Футбол

«Челси» подпишет форварда в летнее трансферное окно.

По данным Фабрицио Романо, лондонский клуб при этом не заинтересован в Викторе Осихмене. Никаких переговоров по форварду «Наполи», с включением в сделку Ромелу Лукаку или без, не ведется.

Кроме того, Лукаку и Армандо Броя, как ожидается, покинут «Челси» в летнее трансферное окно.

Лукаку в этом сезоне выступал за «Рому» на правах аренды, Броя в начале года перешел на правах аренды в «Фулхэм».

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4 комментария
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Лучшая новость за месяц. И Брок и Лукаку продадут, еще и Осимхена не будет! Сказка!
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Отличная новость. В Челси есть Джексон и Палмер, которые в концовке играли "спаренный центр" и наколотили кучу голов. Есть Нкунку, который усилит атаку. Нужен атакёр на вырост:)
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Ответ Chelsea`s Lev
Отличная новость. В Челси есть Джексон и Палмер, которые в концовке играли "спаренный центр" и наколотили кучу голов. Есть Нкунку, который усилит атаку. Нужен атакёр на вырост:)
Вашингтон есть на вырост
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