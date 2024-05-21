Эмполи – Рома где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Эмполи и Рома в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Карло Кастеллани».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Футбол 1.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Эмполи – Рома
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Эмполи
- Удинезе – Эмполи : 1 – 1
- Лацио – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Фрозиноне : 0 – 0
- Аталанта – Эмполи : 2 – 0
- Эмполи – Наполи : 1 – 0
Последние матчи Рома
- Рома – Дженоа : 1 – 0
- Аталанта – Рома : 2 – 1
- Байер – Рома : 2 – 2
- Рома – Ювентус : 1 – 1
- Рома – Байер : 0 – 2
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