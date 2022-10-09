Пуйоль извинился за шутку про Касильяса и гомосексуальность: «Я ошибся. Мое уважение и поддержка ЛГБТ»

извинился за шутку про Икера Касильяса.

Ранее бывший вратарь и сборной Испании написал в твиттере: «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья».

Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Через некоторое время после удаления твита в социальной сети появилась запись о том, что его аккаунт был взломан.

«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна.

Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства. Мое уважение и поддержка сообществу ЛГБТ+», – написал Пуйоль.

Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили