Пуйоль извинился за шутку про Касильяса и гомосексуальность: «Я ошибся. Мое уважение и поддержка ЛГБТ»
Карлес Пуйоль извинился за шутку про Икера Касильяса.
Ранее бывший вратарь «Реала» и сборной Испании написал в твиттере: «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья».
Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».
Через некоторое время после удаления твита в социальной сети Икера Касильяса появилась запись о том, что его аккаунт был взломан.
«Я совершил ошибку. Извините за неуклюжую шутку, она была без злого намерения и совершенно неуместна.
Я понимаю, что это могло задеть чьи-то чувства. Мое уважение и поддержка сообществу ЛГБТ+», – написал Пуйоль.
Касильяс пошутил о каминг-ауте (уверяет, что взломали), Пуйоль присоединился. Их раскритиковали, а твиты удалили
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