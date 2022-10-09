Жоан Лапорта: «Рычаги показали нам, что «Барса» жива. Мы получим 98 млн евро прибыли»
Президент «Барселоны» высказался о состоянии клуба.
«В этом сезоне мы изменили негативную тенденцию, нам удалось стабилизировать денежный поток в краткосрочной и среднесрочной перспективах.
Мы сократили отрицательный капитал и получим 98 миллионов евро прибыли. Также у нас более миллиарда доходов. Финансовые учреждения снова доверяют клубу.
Рычаги показали нам, что «Барса» жива. И что у нас есть огромные возможности для получения дохода без потери независимости в нашей модели владения», – сказал Жоан Лапорта.
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