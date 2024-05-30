18-летний брат Беллингема Джоб может перейти в «Кристал Пэлас». «Брентфорду» он тоже интересен

Брат Джуда Беллингема может продолжить карьеру в АПЛ.

18-летний хавбек « » из Чемпионшипа привлек внимание « ».

По данным , клуб ведет с игроком переговоры. – приоритетная цель для «Пэлас».

Кроме того, по данным The Athletic, футболистом предметно интересуется « ».

В прошлом сезоне Беллингем провел 45 матчей в Чемпионашипе и забил 7 голов при одном ассисте.