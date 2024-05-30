18-летний брат Беллингема Джоб может перейти в «Кристал Пэлас». «Брентфорду» он тоже интересен

Теги премьер-лига Англия возможные трансферы Сандерленд Кристал Пэлас чемпионшип Брентфорд Джоб Беллингем Фабрицио Романо Футбол

Брат Джуда Беллингема может продолжить карьеру в АПЛ.

18-летний хавбек «Сандерленда» из Чемпионшипа привлек внимание «Кристал Пэлас».

По данным Фабрицио Романо, клуб ведет с игроком переговоры. Беллингем – приоритетная цель для «Пэлас».

Кроме того, по данным The Athletic, футболистом предметно интересуется «Брентфорд».

В прошлом сезоне Беллингем провел 45 матчей в Чемпионашипе и забил 7 голов при одном ассисте.

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11 комментариев
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сдаёт что-то Спортс. Почему не "Беллингем может перейти в Кристал Пэлас"?
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Ответ Dexter Morgan
Реально. Я аж удивился. Видимо, у спортса сейчас другие темы в тренде. "Реал Сосьедад" Захаряна и т.д.
ПСЖ Сафонова ✅
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Ну в Дортмунде спят что ли??
Или он не настолько хорош..
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Ответ Dexter Morgan
Капец, нас это ожидает. Вот это будет весело.
Марсель Чалова 😈
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Надеюсь, что будет таким же талантливым, как брат.
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Брентфорду ещё надо присмотреться к Клюйверту, Роналду-джуниору и Мальдини. какие имена будут, вместе с Бэкхемом!
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Кристал Пэлас норм вариант, Гласнер умеет работать с молодежью
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Почему бы и нет, у Гласнера может вырасти.
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Ответ Кефтеме
Марсель Чалова 😈
Так и вижу Чалова, которого на такси на стадион везут. Как Джибриля Сиссе.
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