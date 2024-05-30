18-летний брат Беллингема Джоб может перейти в «Кристал Пэлас». «Брентфорду» он тоже интересен
Брат Джуда Беллингема может продолжить карьеру в АПЛ.
18-летний хавбек «Сандерленда» из Чемпионшипа привлек внимание «Кристал Пэлас».
По данным Фабрицио Романо, клуб ведет с игроком переговоры. Беллингем – приоритетная цель для «Пэлас».
Кроме того, по данным The Athletic, футболистом предметно интересуется «Брентфорд».
В прошлом сезоне Беллингем провел 45 матчей в Чемпионашипе и забил 7 голов при одном ассисте.
Или он не настолько хорош..