Пике предъявлены обвинения по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией. Экс-защитник «Барсы» мог незаконно получать 4 млн евро ежегодно

Жерар Пике стал подозреваемым по делу о коррупции.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получает по 40 млн евро ежегодно.

Судья Делия Родриго предъявила обвинения бывшему защитнику «Барселоны» Пике. Причиной этому является соглашение, подписанное RFEF и властями Саудовской Аравии 11 сентября 2019 года и имеющее «признаки преступления». Оно предусматривало ежегодную выплату комиссионных в размере 4 миллионов евро «стороннему агенту». Предполагается, что этим агентом стала компания Пике Kosmos.

Судья распорядилась заблокировать банковский счет компании и запросила информацию о 96 банковских счетах, оформленных на имя бывшего футболиста, и еще 36 счетах . Она также допросила бывшего президента RFEF, являющегося главным фигурантом расследования.

Ранее сообщалось, что Гражданская гвардия Испании запросила отслеживание счетов бывшего игрока «Барселоны» на предмет возможных выплат Рубиалесу и другим представителям руководства RFEF в процессе переговоров о переносе турнира. Согласно одной из версий, Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств.