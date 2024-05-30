Пике предъявлены обвинения по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией. Экс-защитник «Барсы» мог незаконно получать 4 млн евро ежегодно

Теги Барселона Жерар Пике Луис Рубиалес Ла Лига происшествия Суперкубок Испании Федерация футбола Испании деньги Футбол

Жерар Пике стал подозреваемым по делу о коррупции.

В настоящее время в Испании ведется расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) получает по 40 млн евро ежегодно.

Судья Делия Родриго предъявила обвинения бывшему защитнику «Барселоны» Пике. Причиной этому является соглашение, подписанное RFEF и властями Саудовской Аравии 11 сентября 2019 года и имеющее «признаки преступления». Оно предусматривало ежегодную выплату комиссионных в размере 4 миллионов евро «стороннему агенту». Предполагается, что этим агентом стала компания Пике Kosmos.

Судья распорядилась заблокировать банковский счет компании и запросила информацию о 96 банковских счетах, оформленных на имя бывшего футболиста, и еще 36 счетах Луиса Рубиалеса. Она также допросила бывшего президента RFEF, являющегося главным фигурантом расследования. 

Ранее сообщалось, что Гражданская гвардия Испании запросила отслеживание счетов бывшего игрока «Барселоны» на предмет возможных выплат Рубиалесу и другим представителям руководства RFEF в процессе переговоров о переносе турнира. Согласно одной из версий, Пике мог производить выплаты со своих счетов, чтобы затруднить отслеживание движения средств.

20 комментариев
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Ну думаю 99% будущий президент Барселоны. Тут и ДНК и коррупция, прям идеальный кандидат
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Девиз БЧК - больше чем коррупция
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Пике начал президентскую компанию
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Ответ Leon Petov
Девиз БЧК - больше чем коррупция
Блин написал такой же коммент с опозданием от твоего на 4 минуты ))) прикольно когда мысли сходятся
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Ответ Влад Аронофски
подожди, тебе сейчас объяснят, что это вброс чтобы дискредитировать барсу. Ее всегда дискредитировать пытаются, когда она на подъёме. хотя стоп 🤔
Да да, заказуха от Флорентино однозначно. Другого объяснения тут и не может быть)))
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Ответ madrilenos
Да да, заказуха от Флорентино однозначно. Другого объяснения тут и не может быть)))
Перес поговаривают ещё деньги из бюджета Барселоны ворует, поэтому им вечно не хватает на регистрацию игроков и тренеров
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Б ч к
Больше чем коррупция ))
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А что в этом такого? Федерации где-то бы за это заплатили больше или вообще заплатили? Ну договорился допустим Пике с арабами, что федерации платят 40, а ему 4 за то что он это придумал или договорился, грубо говоря, выступил как агент при продаже футболиста. Кому от этого плохо? Все заработали. Ну не было бы Пике и этой схемы, кому и за сколько бы они это гавно продали? Где и кому минусы от сделки, какая коррупция, кто пострадал? Бред какой то
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Скоро и до Кройфа докапаются...
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Ответ VuNePonimaete
Как раз добьет финальный гвоздь в крышку гроба
Месси начал, пике закончит 🤣
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Ответ Влад Аронофски
Перес поговаривают ещё деньги из бюджета Барселоны ворует, поэтому им вечно не хватает на регистрацию игроков и тренеров
Он и строительство саграды фамилии сто лет как саботирует
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