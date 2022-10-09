«Локомотив» не рассматривает Семина и Ротенберга. Контакты были только с Талалаевым и Черевченко («Матч ТВ»)
Юрий Семин и Борис Ротенберг вряд ли получат назначения в «Локомотив» в ближайшее время.
Московский клуб после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре Мир РПЛ уволил спортивного директора Томас Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» может назначить Семина главным тренером, Бориса Ротенберга – спортивным директором.
Однако, по информации «Матч ТВ», руководство «Локо» на данный момент не рассматривает вариант с назначением Семина и Ротенберга.
«Изначально руководство не планировало увольнений. Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение.
Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.
На данный момент они не рассматривают вариант с Семиным и Ротенбергом. Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба.
Пока контакты были только с Андреем Талалаевым и Игорем Черевченко. Но до обсуждения условий стороны не доходили», – сказал источник, знакомый с ситуацией.
«Локомотив» набрал 9 очков и занимает 14‑е место в таблице Премьер-лиги, расположившись в зоне переходных матчей.
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