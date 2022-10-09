«Локомотив» не рассматривает Семина и Ротенберга. Контакты были только с Талалаевым и Черевченко («Матч ТВ»)

и Борис Ротенберг вряд ли получат назначения в «Локомотив» в ближайшее время.

Московский клуб после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре Мир уволил спортивного директора и главного тренера .

Ранее сообщалось, что «Локомотив» может назначить Семина главным тренером, – спортивным директором.

Однако, по информации , руководство «Локо» на данный момент не рассматривает вариант с назначением Семина и Ротенберга.

«Изначально руководство не планировало увольнений. Цорн обещал исправить ситуацию, но совершенно безвольные поражения от «Урала» и «Сочи» заставили боссов «Локомотива» принять экстренное решение.

Никакой работы по поиску другого главного тренера не велось. Поэтому сейчас руководство железнодорожников в цейтноте.

На данный момент они не рассматривают вариант с Семиным и Ротенбергом. Тренер команде нужен прямо сейчас, поэтому велика вероятность, что в понедельник будет назначен исполняющий обязанности из системы клуба.

Пока контакты были только с и . Но до обсуждения условий стороны не доходили», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

«Локомотив» набрал 9 очков и занимает 14‑е место в таблице Премьер-лиги, расположившись в зоне переходных матчей.

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