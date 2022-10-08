Чемпионат Англии. «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

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«Челси» примет «Вулверхэмптон» в 10-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Саутгемптоном».

В воскресенье «Ливерпуль» встретится в гостях с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Эвертоном».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла».

Чемпионат Англии

10-й тур

Борнмут – Лестер
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Дин Корт»
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Челси – Вулверхэмптон
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Манчестер Сити – Саутгемптон
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Брентфорд
Дата проведения
8 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Брайтон – Тоттенхэм
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Фалмер»
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Вест Хэм – Фулхэм
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
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Кристал Пэлас – Лидс
Дата проведения
9 октября, 16.00, «Селхерст Парк»
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Арсенал – Ливерпуль
Дата проведения
9 октября, 18.30, «Эмирейтс»
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Эвертон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
9 октября, 21.00, «Гудисон Парк»
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Ноттингем Форест – Астон Вилла
Дата проведения
10 октября, 22.00, «Сити Граунд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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Статистика АПЛ

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