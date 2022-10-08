Чемпионат Англии. «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
«Челси» примет «Вулверхэмптон» в 10-м туре АПЛ.
Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Саутгемптоном».
В воскресенье «Ливерпуль» встретится в гостях с «Арсеналом», «Манчестер Юнайтед» – с «Эвертоном».
Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла».
10-й тур
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 9 октября, 16.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 9 октября, 18.30, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 9 октября, 21.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 10 октября, 22.00, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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