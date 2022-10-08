Чемпионат Англии. «Челси» примет «Вулвс», «Ман Сити» против «Саутгемптона», «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

примет «Вулверхэмптон» в 10-м туре АПЛ.

Также в субботу «Манчестер Сити» сыграет дома с «Саутгемптоном».

В воскресенье встретится в гостях с , – с «Эвертоном».

Завершится тур в понедельник матчем «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла».

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ