Родриго интересен «Ман Сити». В «Реале» ситуацию воспринимают спокойно (Marca)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич Лукас Васкес Родриго Футбол

«Манчестер Сити» интересуется игроком атаки «Реала».

По информации Marca, английский клуб проявляет интерес к бразильскому вингеру Родриго.

Отмечается, что в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками «Реала» – считается, что кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.

В мадридском клубе ситуацию вокруг Родриго и других игроков воспринимают спокойно. Первоочередной задачей «Реала» является продление контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. Решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позднее.

Родриго о победе над «Ман Сити» в ЛЧ: «Они были лучше. Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол»

Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ

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20 комментариев
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Это чтобы он перестал им забивать)
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Ответ CHELSEA_2008
Реалу тогда предлагаете покупать Бернарду любой ценой? 😃
Да да,помним ещё тот позорный пенальти
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Ответ CHELSEA_2008
При чём тут пенальти?😃 Бернарду забивает Мадриду всегда и везде. Это его игрушка. Он просто маленький, техничный, шустрый. У Реала комплекс на таких 😃
И тем не менее один такой мелкий не мог Реалу в Классико забить 5 лет подряд (или хотя бы ассист отдать), и благо за ПСЖ пеналь не забил после чего Реал камбэкнул. Так что я бы даже сказал что Реал очень даже любит мелких, шустрых.
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Чтобы больше в ЛЧ их не выбивал
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CHELSEA 2008,недавно говорил что Родриго не топ игрок,че переобуваешся и меняешь мнение?
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Хороший игрок ротации для Пепа. При нем он еще в уровне вырастет, может наконец начнет показывать уровень который соответствует его стоимости
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Ответ CHELSEA_2008
При чём тут пенальти?😃 Бернарду забивает Мадриду всегда и везде. Это его игрушка. Он просто маленький, техничный, шустрый. У Реала комплекс на таких 😃
Он опозорился.Он всё слил,что было до этого.Его пенка стала мемом,как пенка Дзадзы.И голы Родриго в 2022 просто уничтожили Сити - это было эпично,стало кошмаром для них))
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Ответ Jese Rodrigues
И тем не менее один такой мелкий не мог Реалу в Классико забить 5 лет подряд (или хотя бы ассист отдать), и благо за ПСЖ пеналь не забил после чего Реал камбэкнул. Так что я бы даже сказал что Реал очень даже любит мелких, шустрых.
Не парься, и без этих 5 лет результативных действий хватит (вроде 26+14), чтобы ты этого мелкого до конца дней своих вспоминал)
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Велком
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Реал должен ориентироваться на стоимость бруска Грилиша.А Родриго то намного лучше
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Как неожиданно(учитывая его недавнее интервью)
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Я конечно не против, учитывая перенасыщение в атакующий линии Мадрида. Но у Пепа губа не треснет, на левом фланге держать сразу и Родриго, и Грилиша, и Доку? Он ведь врядли его на правый фланг хочет взять, учитывая как бразил не любит там играть
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Если предложат больше 100 лям, можно привезти его в коробке с ленточкой
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