Родриго интересен «Ман Сити». В «Реале» ситуацию воспринимают спокойно (Marca)
«Манчестер Сити» интересуется игроком атаки «Реала».
По информации Marca, английский клуб проявляет интерес к бразильскому вингеру Родриго.
Отмечается, что в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками «Реала» – считается, что кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.
В мадридском клубе ситуацию вокруг Родриго и других игроков воспринимают спокойно. Первоочередной задачей «Реала» является продление контрактов с Лукасом Васкесом и Лукой Модричем. Решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позднее.
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Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ