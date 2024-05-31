Родриго интересен «Ман Сити». В «Реале» ситуацию воспринимают спокойно (Marca)

«Манчестер Сити» интересуется игроком атаки «Реала».

По информации Marca, английский клуб проявляет интерес к бразильскому вингеру Родриго.

Отмечается, что в связи с предстоящим трансфером Килиана Мбаппе некоторые клубы начали следить за ситуацией с игроками «Реала» – считается, что кто-то из них может быть недоволен своей новой ролью.

В мадридском клубе ситуацию вокруг Родриго и других игроков воспринимают спокойно. Первоочередной задачей « » является продление контрактов с и . Решения о будущем остальных футболистов будут приниматься позднее.

Родриго о победе над «Ман Сити» в ЛЧ: «Они были лучше. Это лучшая команда мира, которая играет в лучший футбол»

Родриго хочет остаться в «Реале», но рассмотрит варианты, если утратит свой статус. Вингер давно интересен клубам АПЛ