Тренер «Динамо» Махачкала про выкрик «Это что за «ПСЖ» после побед: «Как-то прижилось, ребятам понравилось. Хотим побеждать везде, как большие клубы»
Тренер «Динамо» Махачкала рассказал о шутке про сравнение команды с «ПСЖ».
Клуб из Дагестана в минувшем сезоне занял второе место в Мелбет Первой лиге и вышел в Мир РПЛ.
– После победы над «Родиной» вы в раздевалке крикнули своим игрокам: «Это что за «ПСЖ»?» Первый раз свою команду с парижанами сравнили или на тренировках тоже бывает?
– Это возникло достаточно спонтанно. Выкрикнул это в раздевалке после одной из побед, и как‑то прижилось (смеется). Ребятам понравилось, и мы это на постоянной основе как‑то подхватили. Можно сказать, теперь это наш внутренний поздравительный клич.
– В плане игровых идей на французский клуб не ориентируетесь?
– Никаких совпадений с тренерскими идеями нет. Возможно, просто совпало, что «ПСЖ» хорошо выступал в то время, когда родился этот клич. Наверное, тут стоит сказать, что и мы хотим побеждать везде, как большие клубы. Это единственное, что может быть общим, – сказал Хасанби Биджиев.