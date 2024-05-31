Тренер «Динамо» Махачкала про выкрик «Это что за «ПСЖ» после побед: «Как-то прижилось, ребятам понравилось. Хотим побеждать везде, как большие клубы»

Теги ПСЖ премьер-лига Россия Первая лига Хасанби Биджиев Матч ТВ Динамо Махачкала Футбол

Тренер «Динамо» Махачкала рассказал о шутке про сравнение команды с «ПСЖ».

Клуб из Дагестана в минувшем сезоне занял второе место в Мелбет Первой лиге и вышел в Мир РПЛ.

– После победы над «Родиной» вы в раздевалке крикнули своим игрокам: «Это что за «ПСЖ»?» Первый раз свою команду с парижанами сравнили или на тренировках тоже бывает?

– Это возникло достаточно спонтанно. Выкрикнул это в раздевалке после одной из побед, и как‑то прижилось (смеется). Ребятам понравилось, и мы это на постоянной основе как‑то подхватили. Можно сказать, теперь это наш внутренний поздравительный клич.

– В плане игровых идей на французский клуб не ориентируетесь?

– Никаких совпадений с тренерскими идеями нет. Возможно, просто совпало, что «ПСЖ» хорошо выступал в то время, когда родился этот клич. Наверное, тут стоит сказать, что и мы хотим побеждать везде, как большие клубы. Это единственное, что может быть общим, – сказал Хасанби Биджиев

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12 комментариев
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Что за ПСЖ этот Сосьедад!?
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Ответ Lyelik
Что за ПСЖ этот Сосьедад!?
ПСЖ сосьедад у Боруссии
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ПСЖ от словосочетания Пожалуйста Саданите Жёстче по мячу, чтоб он залетел в ворота наверняка? xd
+3
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Ответ Юрий Кечко
От чего ? От того что Реал постоянно нагибает ПСЖ в лч?)
Постоянно? У ПСЖ 2 победы, у риалки 4. Вау, как же это постоянно)) но даже несмотря на это у фанов риалки горит от ПСЖ
+1
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Комментарий удален модератором
Дагестанские французы))
+2
-2
0
Ответ Black Phoenix
ПСЖ от словосочетания Пожалуйста Саданите Жёстче по мячу, чтоб он залетел в ворота наверняка? xd
Вообще-то от П Сафонова Ж. Учите матчасть
+1
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