Касильяс о твите «я гей»: «Аккаунт взломали. Приношу извинения ЛГБТ-сообществу и моим подписчикам🙏»

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Икер Касильяс сообщил о взломе аккаунта на фоне записи о том, что он гей.

Сегодня бывший вратарь «Реала» и сборной Испании написал в твиттере: «Надеюсь, вы уважаете меня. Я гей. Всем счастливого воскресенья».

Бывший партнер Касильяса по сборной, экс-защитник «Барселоны» Карлес Пуйоль отреагировал на твит своим: «Пришло время рассказать нашу историю, Икер ❤️😘».

Эта запись сейчас удалена, последний твит Икера – от 7 октября.

Через некоторое время после удаления твита в социальной сети Икера Касильяса появилась запись о том, что его аккаунт был взломан.

«Аккаунт был взломан. К счастью, все в порядке. Приношу извинения всем моим подписчикам. И, конечно же, приношу извинения ЛГБТ-сообществу🙏», – гласит новый твит.

В Испании утверждают, что у Касильяса развивается роман с актрисой Алехандрой Ониэвой.

Напомним, в 2009 году футболист начал встречаться с испанской телеведущей Сарой Карбонеро. 20 марта 2016 года они поженились. У пары двое сыновей: Мартин (2014) и Лукас (2016). 12 марта 2021-го пара объявила о расставании после 12 проведенных вместе лет.

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