Чемпионат Испании. «Валенсия» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» завтра сыграет с «Жироной», «Реал» – с «Хетафе»

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8-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Осасуна»«Валенсия»

В субботу «Атлетико» примет «Жирону», «Севилья» – «Атлетик», «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде. 

В воскресенье «Сосьедад» будет противостоять «Вильярреалу», «Барселона» примет «Сельту». 

Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – «Мальорка»

Чемпионат Испании

8-й тур

Осасуна – Валенсия
Дата проведения
7 октября, 22.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Альмерия – Райо Вальекано
Дата проведения
8 октября, 15.00, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Атлетико – Жирона
Дата проведения
8 октября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Севилья – Атлетик
Дата проведения
8 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Хетафе – Реал Мадрид
Дата проведения
8 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
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Вальядолид – Бетис
Дата проведения
9 октября, 15.00, «Хосе Соррилья»
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Кадис – Эспаньол
Дата проведения
9 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
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Реал Сосьедад – Вильярреал
Дата проведения
9 октября, 19.30, «Реале Арена»
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Барселона – Сельта
Дата проведения
9 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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Эльче – Мальорка
Дата проведения
10 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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