Чемпионат Испании. «Валенсия» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» завтра сыграет с «Жироной», «Реал» – с «Хетафе»
8-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем «Осасуна» – «Валенсия».
В субботу «Атлетико» примет «Жирону», «Севилья» – «Атлетик», «Реал» сыграет с «Хетафе» на выезде.
В воскресенье «Сосьедад» будет противостоять «Вильярреалу», «Барселона» примет «Сельту».
Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – «Мальорка».
8-й тур
- Дата проведения
- 7 октября, 22.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 8 октября, 15.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 8 октября, 17.15, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 8 октября, 19.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 8 октября, 22.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 9 октября, 15.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 9 октября, 17.15, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 9 октября, 19.30, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 9 октября, 22.00, «Камп Ноу»
- Дата проведения
- 10 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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