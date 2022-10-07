Чемпионат Испании. «Валенсия» в гостях у «Осасуны», «Атлетико» завтра сыграет с «Жироной», «Реал» – с «Хетафе»

8-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем – .

В субботу примет «Жирону», – «Атлетик», сыграет с на выезде.

В воскресенье будет противостоять , примет «Сельту».

Завершится тур в понедельник матчем «Эльче» – .

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги