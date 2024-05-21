Лацио – Сассуоло где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Чемпионат Италии 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Лацио и Сассуоло в 38 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.
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- Игра пройдет на стадионе «Стадио Олимпико Рим».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лацио – Сассуоло
- Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.
Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости
Последние матчи Лацио
- Интер – Лацио : 1 – 1
- Лацио – Эмполи : 2 – 0
- Монца – Лацио : 2 – 2
- Лацио – Верона : 1 – 0
- Лацио – Ювентус : 2 – 1
Последние матчи Сассуоло
- Сассуоло – Кальяри : 0 – 2
- Дженоа – Сассуоло : 2 – 1
- Сассуоло – Интер : 1 – 0
- Фиорентина – Сассуоло : 5 – 1
- Сассуоло – Лечче : 0 – 3
Прогноз на матч Лацио – Сассуоло
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