Константин Лепехин: «В «Спартаке» Романцева ведущую роль определяли россияне, а в «Зените» Семака – иностранцы. Это большая разница. Выбрать сильнейшего не могу»

Константин Лепехин сравнил «Зенит» Сергея Семака и «Спартак» Олег Романцева.

«Это очень интересный вопрос, кто из них сильнее. Конечно, мы этого никогда не узнаем, ведь эти команды никогда не встретятся между собой.

Но я могу сказать, что разница между ними есть – в «Спартаке» Романцева ведущую роль на поле определяли россияне, а в «Зените» Семака это делают иностранцы. Это большая разница, но выбрать сильнейшего из этих команд я не могу, а если бы и мог, то не стал бы, чтобы не обидеть слабейшего», — сказал бывший игрок «Зенита».

Напомним, ранее Семак установил рекорд, став чемпионом России шесть сезонов подряд. Автором предыдущего рекорда был Олег Романцев, который побеждал со «Спартаком» пять сезонов подряд с 1997 по 2001 год.

Семак vs Романцев: сравниваем величие