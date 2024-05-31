Константин Лепехин: «В «Спартаке» Романцева ведущую роль определяли россияне, а в «Зените» Семака – иностранцы. Это большая разница. Выбрать сильнейшего не могу»
Константин Лепехин сравнил «Зенит» Сергея Семака и «Спартак» Олег Романцева.
«Это очень интересный вопрос, кто из них сильнее. Конечно, мы этого никогда не узнаем, ведь эти команды никогда не встретятся между собой.
Но я могу сказать, что разница между ними есть – в «Спартаке» Романцева ведущую роль на поле определяли россияне, а в «Зените» Семака это делают иностранцы. Это большая разница, но выбрать сильнейшего из этих команд я не могу, а если бы и мог, то не стал бы, чтобы не обидеть слабейшего», — сказал бывший игрок «Зенита».
Напомним, ранее Семак установил рекорд, став чемпионом России шесть сезонов подряд. Автором предыдущего рекорда был Олег Романцев, который побеждал со «Спартаком» пять сезонов подряд с 1997 по 2001 год.
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Что ж тут поделать ? ))