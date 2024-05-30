Кержаков о Сафонове в «ПСЖ»: «Если он съест Доннарумму – будет фантастика. Матвей перерос РПЛ»
Матвей Сафонов высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».
«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества.
Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и 20 млн отдать, то, естественно, нужно идти. Потому что этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать.
Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой... Если он его съест – это вообще будет фантастика. Дай бог, всего самого наилучшего, надеюсь и верю. Пора уже российского вратаря в топ-5.
У него ошибки, потому что он перерос чемпионат. Плюс у него кредит доверия очень большой, а это все равно немножко расхолаживает», – сказал Кержаков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».
Рекомендую даже тем, кто не болеет за Зенит или вообще клуб из СПб терпеть не может. Это никак не помешает удовольствию от просмотра.
Это как? Сафонов о Сафонове
Хотя , если покопаться в тексте там есть несколько топовых художественных решений с использованием , как интертекста так и форм игры слов и смыслов
Мирон пишет всё хуже и хуже.
Будет грызть лавку
Ох уж эти неподъемные 20 миллионов для европейских грандов.
P.S. Матвею просто терпения! Все получится!
Матвею респект и без травм 👍🏼💪🏾