Кержаков о Сафонове в «ПСЖ»: «Если он съест Доннарумму – будет фантастика. Матвей перерос РПЛ»

Теги Зенит ПСЖ Михаил Кержаков премьер-лига Россия лига 1 Франция Краснодар Матвей Сафонов Футбол

Матвей Сафонов высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Для меня это неожиданность. Хотя я считаю, что ему нужно ехать в Европу играть, потому что у него хорошие данные и качества.

Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и 20 млн отдать, то, естественно, нужно идти. Потому что этот чемпионат он перерос, ему нужно новые вызовы бросать.

Понятно, что сидеть год, два под Доннаруммой... Если он его съест – это вообще будет фантастика. Дай бог, всего самого наилучшего, надеюсь и верю. Пора уже российского вратаря в топ-5.

У него ошибки, потому что он перерос чемпионат. Плюс у него кредит доверия очень большой, а это все равно немножко расхолаживает», – сказал Кержаков в интервью ютуб-каналу «СБГ ШОУ».

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38 комментариев
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«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
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+32
Кто бы что не говорил Доннарума с 16 лет в топ футболе , его хер подвинешь без его травмы , но само нахождение и тренировки в ПСЖ это уже огромный буст для карьеры
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+25
Посмотрите кстати полный разговор с Мишей Кержаковым . Очень тёплый он парень, самоироничный, с трезвым взглядом на жизнь и футбол. Два часа пробегут незаметно.
Рекомендую даже тем, кто не болеет за Зенит или вообще клуб из СПб терпеть не может. Это никак не помешает удовольствию от просмотра.
+14
-2
+12
Ответ Илья Ломакин
«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
Авторы Спортс держат планку)
+7
0
+7
"Матвей Сафонов высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова" (с)
Это как? Сафонов о Сафонове
+8
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+5
Матвей Сафонов высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова . И как я сам не догадался
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+2
Насколько приятный по-человечески парень Миша, который раз для себя отмечаю, смотря контент с ним. Плюс - подкупает искреннее проявление эмоций без попытки понравиться.
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С чего пошла тема что он донаруму вытеснит. Итальянец один из сильнейших вратарей мира. Купили просто как дублера, на кубок, травмы и тд
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0
+2
Ответ VanyaVanya063
Авторы Спортс держат планку)
И даже не удосужились указать, какой это Кержаков, Михаил или Александр.
+2
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+2
Ответ Сергей Перевалов
"Матвей Сафонов высказался о предстоящем переходе Матвея Сафонова" (с) Это как? Сафонов о Сафонове
Ибра стайл. + тоже в ПСЖ играл.
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+1
Ответ Oleg Olegov
Меня часто спрашивают Знаю ли я Матвея Сафонова)
"Я всегда отвечаю , конечно, я слежу за российской вратарской школой, вратарь Матвей Сафонов мне хорошо знаком, у него очень большое будущее я уверен в нем как в себе
+1
0
+1
Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова в ПСЖ: Парень очень перспективный, не заносчивый, рассматривает ПСЖ как трамплин для перехода в Реал.
+1
0
+1
Ответ Илья Ломакин
«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
Меня часто спрашивают Знаю ли я Матвея Сафонова)
+1
0
+1
Ответ Илья Ломакин
«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
А Доннарума высказался о съедении Доннарумы Доннарумой...
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Ответ alexey102rus
Сафонов же соевый, кого он может съесть)))
Суши
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Ответ VanyaVanya063
Авторы Спортс держат планку)
как всегда говно)
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Ответ Antonio Gaudi
Посмотрите кстати полный разговор с Мишей Кержаковым . Очень тёплый он парень, самоироничный, с трезвым взглядом на жизнь и футбол. Два часа пробегут незаметно. Рекомендую даже тем, кто не болеет за Зенит или вообще клуб из СПб терпеть не может. Это никак не помешает удовольствию от просмотра.
То что он теплый, это без сомнения, это мы и до интервью знали)
0
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Ответ Илья Ломакин
«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
🤣🤣🤣
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Ответ Илья Ломакин
«Матвей Сафонов высказался о переходе Матвея Сафонова»(с) - занавес, танцуем канкан!))))
Картинка с Обамой (х2) и медалью
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Ответ Antonio Gaudi
Трек кстати более чем средненький. Мирон пишет всё хуже и хуже.
Ну, на вкус и цвет.....
Хотя , если покопаться в тексте там есть несколько топовых художественных решений с использованием , как интертекста так и форм игры слов и смыслов
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Ответ Ллб
Тогда полчится что..... Ваш слон -- полная шляпа, Ведь он проглочен удавом (с)
Трек кстати более чем средненький.
Мирон пишет всё хуже и хуже.
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Может и съест, но кто ж ему даст?
Будет грызть лавку
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Доннарума - продукт пиара Раньолы, очень посредственный по своей сути вратарь, уровня условного Эмполи/Лечче. Если будет решаться по спортивному принципу - Сафонов его легко посадит на лавку. Те, кто считают, что Доннарума - топовый кипер, ничего не смыслят в футболе и ведутся на фантики.
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Это как Козлов съел Роналду?
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Главное ложку побольше ему дайте, чтобы ел быстрее
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"Не знаю, правильный это шаг или нет, но если только «ПСЖ» может финансово потянуть и 20 млн отдать, то, естественно, нужно идти".

Ох уж эти неподъемные 20 миллионов для европейских грандов.
P.S. Матвею просто терпения! Все получится!
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Не съест. Но опыт игровой получит, и дальше уйдет в клуб поменьше, а дальше все может быть
Матвею респект и без травм 👍🏼💪🏾
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Как Мотя про себя замечательно высказался.
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Сафонов: "Съесть Доннарумму...хм..."
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