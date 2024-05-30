Осинькин про Глушенкова: «По техническому потенциалу он мог бы играть в «Барсе». Но Максим должен сделать еще один шаг»

Теги Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия Игорь Осинькин Максим Глушенков Футбол

Игорь Осинькин считает, что Максим Глушенков способен играть за европейский топ-клуб.

Ранее бывший директор «Чертаново» Николай Ларин заявил, что Глушенков «достиг уровня основного состава «Барселоны».

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в «Барселоне» прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню.

В прошлом сезоне он очень хорошо прибавил у нас после своей травмы. Перешел в «Локомотив» – и продолжает прибавлять. Он непростой игрок и человек, требовательный к партнерам и иногда ранимый. Надо уметь правильно настроить под него команду.

Он прибавляет – это очень важно. Если так продолжится, то мы правда сможем говорить об очень больших командах, где он не потерялся бы, а был бы ведущим игроком», – сказал главный тренер «Крыльев Советов».

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12 комментариев
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Ответ Sutekh Hexen
Чувак шесть голов забил, о какой Барселоне идет речь, из Гуаякиля?
Так он не нападающий. Посмотри зато сколько голевых отдал. С основой Барсы перебор, конечно. Но основу крепкого испанского середняка вполне может потянуть.
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Ответ Бонд0077
Предпродажная реклама Глушенкова. Уровень его РПЛ. Захарян был звезда,а в Испании 1 гол и место в основном составе на 15 минут.
Не сказал бы, что Захарян прям звезда был. Глушенков более целостный футболист. С Барсой может и погорячился Осинькин. Но парень хорош.
+5
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Ответ Бонд0077
Предпродажная реклама Глушенкова. Уровень его РПЛ. Захарян был звезда,а в Испании 1 гол и место в основном составе на 15 минут.
Как это место в основном составе на 15 минут ? Он в основе играет достаточно регулярно , зачем ради плюсиком писать ложную информацию ?
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Ответ Бонд0077
Предпродажная реклама Глушенкова. Уровень его РПЛ. Захарян был звезда,а в Испании 1 гол и место в основном составе на 15 минут.
звезда ??захарян....молодой, перспективный, физические данные хорошие, но чтоб он тут тащил, такого не было
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Ответ Бонд0077
Предпродажная реклама Глушенкова. Уровень его РПЛ. Захарян был звезда,а в Испании 1 гол и место в основном составе на 15 минут.
Захаряну не повезло с травмами, очень долго входил в сезон и сразу получал травмы, форму так и не набрал по сути. Если пройдет предсезонную подготовку без травм, должно все у него получится
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