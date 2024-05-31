Хавбек «Монако» Камара, заклеивший логотип в поддержку борьбы с гомофобией, дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1

Мохамед Камара дисквалифицирован на 4 матча.

В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах. Малийский полузащитник « » заклеил надпись тейпом.

Сегодня было принято решение о дисквалификации футболиста на 4 игры, сообщает Le Parisien. Дисциплинарный комитет «принял к сведению отказ Камара от посещения одного или нескольких мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».

Ранее сообщалось, что хавбеку может грозить дисквалификация на срок до 10 матчей.

«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков