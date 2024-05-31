Хавбек «Монако» Камара, заклеивший логотип в поддержку борьбы с гомофобией, дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1
Мохамед Камара дисквалифицирован на 4 матча.
В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах. Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.
Сегодня было принято решение о дисквалификации футболиста на 4 игры, сообщает Le Parisien. Дисциплинарный комитет «принял к сведению отказ Камара от посещения одного или нескольких мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».
Ранее сообщалось, что хавбеку может грозить дисквалификация на срок до 10 матчей.
«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков
Это ещё ему снисхождение вышло , как мусульманину , дабы не нарушать пресловутую политкорректность !
Трудно даже представить, как уничтожили бы коренного француза-христианина.
Минимально объявили бы фашистом, Лига 1 это не НХЛ ,
где наши ребята смогли настоять на своем
Вот это прецедент.