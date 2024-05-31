Хавбек «Монако» Камара, заклеивший логотип в поддержку борьбы с гомофобией, дисквалифицирован на 4 матча Лиги 1

Теги Монако лига 1 Франция дисквалификации Мохамед Камара дискриминация Футбол

Мохамед Камара дисквалифицирован на 4 матча.

В заключительном туре Лиги 1 прошло несколько акций в поддержку борьбы с гомофобией. На футболках игроков, тренеров и судей появилась надпись «Нет гомофобии», а логотип лиги был выполнен в тематических цветах. Малийский полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил надпись тейпом.

Сегодня было принято решение о дисквалификации футболиста на 4 игры, сообщает Le Parisien. Дисциплинарный комитет «принял к сведению отказ Камара от посещения одного или нескольких мероприятий по повышению осведомленности о борьбе с гомофобией».

Ранее сообщалось, что хавбеку может грозить дисквалификация на срок до 10 матчей.

«Нант» оштрафовал Мохамеда, отказавшегося играть в посвященной борьбе с гомофобией футболке. Деньги пожертвовали ассоциации ЛГБТ*-болельщиков

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50 комментариев
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Главное рекламировать ЛГБТ можно и нужно даже если не хочется, но человеку свое мнение против высказывать нельзя. Да даже не мнение, он не кричит что они плохие, он просто не хочет их рекламировать. Они ущемляют одних, ради прав других. Что за двойные стандарты?
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А как же свобода совести? Игрок исповедует ислам, с точки зрения. его религии однополые отношения грех. Тут надо задуматься, а какой ориентации те, кто принимал это решение. Судя по всему в соответствующем комитете однополых большинство.
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Дерьмократия по-европейски.
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Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Парень, к тебе парень пришел, дверь открой.
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Ответ Val Smith
С одной стороны я в принципе против политике в спорте как таковой и повесточной вдвойне. С другой стороны в светском государстве не стоит вестись на архоичные порядки религиозных фанатиков. Тут оба не лучшим образом поступили.
Не, ну он же не призывал других поступать как он. Вопрос в том, почему в так называемом демократическом государстве такие акции стали принудительными. Нас вот например в советском союзе тоже многое обязывали делать, что потом стало считаться недемократичным, поскольку ограничивало свободы. А тут получается, в свободном мире тоже заставляют ходить строем.
+6
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+4
Ответ Palm_beach
Главное рекламировать ЛГБТ можно и нужно даже если не хочется, но человеку свое мнение против высказывать нельзя. Да даже не мнение, он не кричит что они плохие, он просто не хочет их рекламировать. Они ущемляют одних, ради прав других. Что за двойные стандарты?
Мне интересно, кто вам поставил минусы за вполне взвешенные адекватные слова? Получается они уже и сюда проникли?😱
+5
-2
+3
Ответ Palm_beach
Главное рекламировать ЛГБТ можно и нужно даже если не хочется, но человеку свое мнение против высказывать нельзя. Да даже не мнение, он не кричит что они плохие, он просто не хочет их рекламировать. Они ущемляют одних, ради прав других. Что за двойные стандарты?
Прошу прощения , но тройные !
Это ещё ему снисхождение вышло , как мусульманину , дабы не нарушать пресловутую политкорректность !
Трудно даже представить, как уничтожили бы коренного француза-христианина.
Минимально объявили бы фашистом, Лига 1 это не НХЛ ,
где наши ребята смогли настоять на своем
+3
-1
+2
Ответ Palm_beach
Главное рекламировать ЛГБТ можно и нужно даже если не хочется, но человеку свое мнение против высказывать нельзя. Да даже не мнение, он не кричит что они плохие, он просто не хочет их рекламировать. Они ущемляют одних, ради прав других. Что за двойные стандарты?
Вот именно
+7
-5
+2
Почему никто из них не судится?
+4
-3
+1
Натуралов ущемляют, пид...во какое-то
+2
-1
+1
И всё из-за каких-то п##орасов
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Ответ Sultan Abdulazizov
Почему никто из них не судится?
потому что огласка такая, большинство за равенство, но где это равенство, а его нет
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Ответ Sultan Abdulazizov
Почему никто из них не судится?
Потому, что судья - #######!
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Дерьмократия по-европейски.
Сальников, у тебя какая-то фиксация на демократии в Европе. Построил демократию в родной стране? или всё также отдельные слова запрещено произносить?
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Ответ Михо
Мне интересно, кто вам поставил минусы за вполне взвешенные адекватные слова? Получается они уже и сюда проникли?😱
Я поставил, например. Чел же подменяет понятия. Никому не предлагалось "рекламировать лгбт", это была акция против гомофобии. Важно не применять насилие к людям в независимости от их ориентации. Ну а если игрок не хотел принимать в этом участия, есть воля на то, чтобы играть в том месте, где таких акций нет
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Ответ Pertinax Gandi
А как же свобода совести? Игрок исповедует ислам, с точки зрения. его религии однополые отношения грех. Тут надо задуматься, а какой ориентации те, кто принимал это решение. Судя по всему в соответствующем комитете однополых большинство.
Так вроде во всех религиях пидарасня осуждается, почему все акцентируют на исламе?
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Ответ Pertinax Gandi
А как же свобода совести? Игрок исповедует ислам, с точки зрения. его религии однополые отношения грех. Тут надо задуматься, а какой ориентации те, кто принимал это решение. Судя по всему в соответствующем комитете однополых большинство.
Странно, что религия ему позволяет букмекеров рекламировать, или в исламе это не грех?)
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Да везде двойные стандарты в добровольно -принудительном порядке,и, даже в росиии. И не надо мне отвечать: сразу в чёрный список попадёте.
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надо сейчас угольку качать тему дискриминации как винисиус
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Раньше вставали на колено, теперь по ходу ему придётся встать раком в центральном круге и спустить трусы в знак поддержки)
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Мда... Не поддерживать "пидорасов" (цитата спортса) теперь что-то осуждаемое...
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Вот эдики, все таки защемили нормального пацана
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Ужас!
Вот это прецедент.
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на самом деле сивой кобылы бред. он же не выступил против. он же не поддержал! и что??? за это дисква?? непонимаю
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Ничего страшного из за четырёх матчей, зато как мужчина не стал рекламировать грязь
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