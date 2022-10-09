Кокорин забил 2-й гол за «Арис» в 5 матчах. У него также есть ассист

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Александр Кокорин забил второй гол за кипрский «Арис».

31-летний россиянин поразил ворота АЕКа из Ларнаки в матче 6-го тура чемпионата Кипра (1:1, перерыв).

Артур Гомис на 33-й минуте скинул мяч на Кокорина, и тот переиграл вратаря.

После перехода из «Фиорентины» Кокорин сыграл за «Арис» 5 раз, забил 2 гола и отдал 1 результативный пас.

Подробно со статистикой экс-игрока «Динамо», «Зенита» и «Спартака» можно ознакомиться здесь.

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