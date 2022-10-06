НФЛ. 5-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи

С 7 по 11 октября пройдут матчи пятой недели нового сезона НФЛ – «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с .

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

5-я неделя

7 октября

– – 3.15

9 октября

– – 16.30

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 20.00

– – 23.05

– – 23.05

– – 23.25

– – 23.25

10 октября

– – 3.20

11 октября

– – 3.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023

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