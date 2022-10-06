НФЛ. 5-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи

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С 7 по 11 октября пройдут матчи пятой недели нового сезона НФЛ – «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с «Кливлендом».

Национальная футбольная лига

Регулярный чемпионат

5-я неделя

7 октября

ИндианаполисДенвер – 3.15

 

9 октября

Нью-Йорк ДжайентсГрин-Бэй – 16.30

 

ПиттсбургБаффало – 20.00

 

Лос-Анджелес ЧарджерсКливленд – 20.00

 

ХьюстонДжэксонвилл – 20.00

 

ЧикагоМиннесота  – 20.00

 

ДетройтНью-Ингленд – 20.00

 

СиэтлНью-Орлеан – 20.00

 

МайамиНью-Йорк Джетс – 20.00

 

АтлантаТампа-Бэй – 20.00

 

ТеннессиВашингтон – 23.05

 

Сан-ФранцискоКаролина – 23.05

 

ФиладельфияАризона – 23.25

 

ДалласЛос-Анджелес Рэмс – 23.25

 

10 октября

ЦинциннатиБалтимор – 3.20

 

11 октября

Лас-ВегасКанзас-Сити – 3.15

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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