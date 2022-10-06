НФЛ. 5-я неделя. «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с «Кливлендом» и другие матчи
С 7 по 11 октября пройдут матчи пятой недели нового сезона НФЛ – «Индианаполис» сыграет с «Денвером», «Чарджерс» встретятся с «Кливлендом».
Регулярный чемпионат
5-я неделя
7 октября
Индианаполис – Денвер – 3.15
9 октября
Нью-Йорк Джайентс – Грин-Бэй – 16.30
Питтсбург – Баффало – 20.00
Лос-Анджелес Чарджерс – Кливленд – 20.00
Хьюстон – Джэксонвилл – 20.00
Чикаго – Миннесота – 20.00
Детройт – Нью-Ингленд – 20.00
Сиэтл – Нью-Орлеан – 20.00
Майами – Нью-Йорк Джетс – 20.00
Атланта – Тампа-Бэй – 20.00
Теннесси – Вашингтон – 23.05
Сан-Франциско – Каролина – 23.05
Филадельфия – Аризона – 23.25
Даллас – Лос-Анджелес Рэмс – 23.25
10 октября
Цинциннати – Балтимор – 3.20
11 октября
Лас-Вегас – Канзас-Сити – 3.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Полное расписание NFL (НФЛ) на сезон-2022/2023
Все для погружения в новый сезон на Трибуне:
Мы запускаем Power Rankings по НФЛ! Смотрим на команды перед стартом сезона
«Баффало Биллс» — фавориты, Джастин Херберт — главный претендент на MVP. Прогнозируем сезон НФЛ
«Тридцать две шпаргалки перед сезоном» в блоге «Про НФЛ от 36ой студии»
Комментарии