Кавани объявил об уходе из сборной Уругвая. Он выиграл Кубок Америки в 2011-м

Теги Эдинсон Кавани высшая лига Аргентина Бока Хуниорс Сборная Уругвая по футболу Футбол

Эдинсон Кавани объявил об уходе из сборной Уругвая.

«Мои дорогие «селесте». Я просто хочу поблагодарить вас за все, чему вы научили меня в процессе работы. Я не хочу много говорить об этом. Сегодня я напишу всего несколько слов, но они полны глубоких чувств.

Спасибо каждому из тех, кто был частью этого пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надевал эту футболку, символизирующую то, что я люблю больше всего на свете, – мою страну.

Несомненно, это были бесценные годы, мне было бы что сказать, подсчитать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя этому новому этапу своей карьеры и сделать все, что от меня зависит.

Сегодня я принял решение уйти из команды, но я всегда буду следить за ней с волнением, как тогда, когда была моя очередь выходить на поле
в этой прекрасной футболке. Крепко обнимаю», – написал 37-летний нападающий. 

Кавани выступал за сборную Уругвая с 2008 года, в 2011-м он стал обладателем Кубка Америки. Всего в составе национальной команды он провел 136 матчей и забил 58 голов. 

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13 комментариев
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В Наполи был🔥🔥🔥
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второй бомбардир сборной. В целом с приходом Суареса, Кавани, Година Уругвай снова стал значимой фигурой на ЧМ и постоянным его участником.
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Эль Матадор один из самых величайших нападающий 21 века!:) А этот забег мы не забудем никогда!:)

https://youtube.com/shorts/ONtzntewy40?si=Ju3t-xNJoixu5d9s
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Я не плачу... Просто соринка в глаз попала... Время, будь помедленнее, пожалуйста😫🙏
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Ответ Streetbor
второй бомбардир сборной. В целом с приходом Суареса, Кавани, Година Уругвай снова стал значимой фигурой на ЧМ и постоянным его участником.
Стоит отдать должное Форлану, великий турнир в 2010м году провел, забрал МВП и подтянул молодых пацанов:) Настоящий лидер вывел скромную сборную в 1/2 ЧМ и там достойно сражались:)) Жаль у нашего криштика и капельки той менталки нет, которая есть у парней из ЮА:))
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Великий игрок. Бомбардир, но при этом ещё огромную работу для команды делал.
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Не тому клубу он отдал лучшие годы, не тому...
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На ЧМ-2010 не было что ли его?
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Кстати, еще один матч Кавани вспомнился, тотальных декласс конечно португелев был:))

https://youtu.be/auqyXFLZ_zw?si=Afa-JJU1iwa_UmzI
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Кавани уходит, Форлан возвращается. Они вечные
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Ответ dr. cage
Респект Эдинсону.. Выигрывал КА в ещё те времена, когда его его не проводили раз в полгода в угоду слабым южноамериканским сборным..
Криштик сыграет на 6м ЧЕ, Месси на 7 КА, 1 КА провели в честь 100 летия федерации:)) Почему ты так любишь врать?:)) Это у каждого глора мадрида в крови?:))
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