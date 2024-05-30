Кавани объявил об уходе из сборной Уругвая. Он выиграл Кубок Америки в 2011-м
Эдинсон Кавани объявил об уходе из сборной Уругвая.
«Мои дорогие «селесте». Я просто хочу поблагодарить вас за все, чему вы научили меня в процессе работы. Я не хочу много говорить об этом. Сегодня я напишу всего несколько слов, но они полны глубоких чувств.
Спасибо каждому из тех, кто был частью этого пути на протяжении стольких лет. Я был и всегда буду счастлив, что надевал эту футболку, символизирующую то, что я люблю больше всего на свете, – мою страну.
Несомненно, это были бесценные годы, мне было бы что сказать, подсчитать и вспомнить, но сегодня я хочу посвятить себя этому новому этапу своей карьеры и сделать все, что от меня зависит.
Сегодня я принял решение уйти из команды, но я всегда буду следить за ней с волнением, как тогда, когда была моя очередь выходить на поле
в этой прекрасной футболке. Крепко обнимаю», – написал 37-летний нападающий.
Кавани выступал за сборную Уругвая с 2008 года, в 2011-м он стал обладателем Кубка Америки. Всего в составе национальной команды он провел 136 матчей и забил 58 голов.
https://youtube.com/shorts/ONtzntewy40?si=Ju3t-xNJoixu5d9s
https://youtu.be/auqyXFLZ_zw?si=Afa-JJU1iwa_UmzI