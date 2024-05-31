Адиев ушел из сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. «Ахмат» хотел оставить тренера, совмещавшего 2 должности

Теги премьер-лига Россия Ахмат сборная Казахстана по футболу отставки Федерация футбола Казахстана Магомед Адиев Sports – Казахстан Футбол

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами. 

КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана. 

Адиев возглавлял сборную Казахстана с мая 2022 года. В апреле он был назначен главным тренером «Ахмата». 

Контракт 46‑летнего специалиста с клубом действует до 1 июня. Грозненцы хотели, чтобы тренер остался. 

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8 комментариев
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Ответ Андоррский почтальон
На контракт с Ахматом семейные обстоятельства не влияют?
Это и есть семейные обстоятельства, скорее всего
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Мда уж…
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Семью взяли в заложники в одном из городов РФ
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Доминик Торетто: Нет ничего важнее семьи.
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С Ташуевым поругались
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Жаль, но спасибо за Лигу Наций и за ту надежду перед Евро и удачи в дальнейшем.
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Ответ Андоррский почтальон
На контракт с Ахматом семейные обстоятельства не влияют?
До 1 июня, тут нечем влиять
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