Адиев ушел из сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. «Ахмат» хотел оставить тренера, совмещавшего 2 должности
Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.
«Главный тренер Магомед Адиев покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.
КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана.
Адиев возглавлял сборную Казахстана с мая 2022 года. В апреле он был назначен главным тренером «Ахмата».
Контракт 46‑летнего специалиста с клубом действует до 1 июня. Грозненцы хотели, чтобы тренер остался.