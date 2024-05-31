Адиев ушел из сборной Казахстана по семейным обстоятельствам. «Ахмат» хотел оставить тренера, совмещавшего 2 должности

Магомед Адиев покинул пост главного тренера сборной Казахстана.

«Главный тренер покинул свой пост, мотивируя свое решение семейными обстоятельствами.

КФФ была готова к подобному развитию событий и сделает свой выбор нового тренера в начале следующей недели», – говорится в сообщении Федерации футбола Казахстана.

Адиев возглавлял сборную с мая 2022 года. В апреле он был назначен главным тренером « ».

Контракт 46‑летнего специалиста с клубом действует до 1 июня. Грозненцы хотели, чтобы тренер остался.