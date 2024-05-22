Хетафе – Мальорка где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Ла Лига, Чемпионат Испании 26 мая
В воскресенье, 26 мая, сыграют Хетафе и Мальорка в 38 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Хетафе – Мальорка
- Начало матча запланировано на 15:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
Последние матчи Хетафе
- Алавес – Хетафе : 1 – 0
- Хетафе – Атлетико : 0 – 3
- Кадис – Хетафе : 1 – 0
- Хетафе – Атлетик : 0 – 2
- Альмерия – Хетафе : 1 – 3
Последние матчи Мальорка
- Мальорка – Альмерия : 2 – 2
- Осасуна – Мальорка : 1 – 1
- Мальорка – Лас-Пальмас : 1 – 0
- Мальорка – Атлетико : 0 – 1
- Кадис – Мальорка : 1 – 1
Прогноз на матч Хетафе – Мальорка
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