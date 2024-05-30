Агент Барриоса: «Вильмар на пути к становлению легенды РПЛ. Он продолжит выигрывать трофеи за «Зенит»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Вильмар Барриос Футбол

Агент Вильмара Барриоса отреагировал на рекорд колумбийца.

Барриос стал рекордсменом Мир РПЛ по количеству чемпионских титулов среди иностранцев.

«Считаю, что он находится на пути к становлению легенды РПЛ, поскольку он продолжит играть и выигрывать трофеи за «Зенит».

Вильмар не только выиграл шесть титулов, но и играл почти каждый матч, выкладывался каждую минуту», – сказал Луис Фелипе Поссо.

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23 комментария
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Думаю даже те, у кого изжога от Зенита, но кто хоть чуть чуть разбирается в футболе должны признать, что Вильмар игрок высочайшего класса на своей позиции
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Ответ Циник Петербургский
Погодите, я ж тут в комментах год назад читал, что Барриос уходит. И два года назад тоже читал...
А ещё Карп говорил, что из-за не получившегося перехода в Ноттингем, Барриос и его агент обиделись на Зенит и ненавидят его)
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Погодите, я ж тут в комментах год назад читал, что Барриос уходит. И два года назад тоже читал...
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Кучо топище лютого уровня, реально повезло с ним Зениту! Вполне себе Легенда уже сегодня...
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Виля топ
Я лучше буду смотреть на такого лега, чем на условного Коваленко. Который может и хочет, но не может.
А Барриос трудяга, да к тому же не обделённый талантом.
Они с Дугласом - украшения чемпионата.
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Для меня загадка как Кастаньо усадил его на лавку в сборной , в Краснодаре он пока не впечатляет
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Почему бы и нет. Тихо делает своё дело. Вгрызается зубами, не оторвать. Да, сбавил в этом году, как и вся команда. Думаю, это временно.
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Ответ иван кочубей
эта легенда ровно год, как успешно гоняет балду, а игры с конями и Ростовом вообще провальные, чем там восторгаться не пойму.
А и не надо ничего понимать. Пей пиво, ешь рыбу
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Бесспорно хороший игрок, для РПЛ вобще топ, но к сожалению начинает сдавать, хоть может и связано это с тем что начал чаще оказываться впереди, в этом сезоне прямо в глаза бросается
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Кучо,он же Вильмар Энрике Барриос Теран-топ!
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Ответ Валерий Глубокий
Как же вы на этих эфиопов молитесь ))) своих то нет !!! Позор России !!! В этом сезоне на каждом матче так и будут кричать ))
Причем здесь молиться ? Просто по фактам все написали. Сантос, барриос игроки которые уже 5-6 сезонов держат высокую планку и не сбавляют. А ты назови кто из наших паспортистов хотя бы 3-4 сезона стабильно сыграл подряд ?!
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Ответ Валерий Глубокий
Как же вы на этих эфиопов молитесь ))) своих то нет !!! Позор России !!! В этом сезоне на каждом матче так и будут кричать ))
Эфиоп скоро присядет.А кто "свои" в Спартаке из основы?
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Ответ иван кочубей
эта легенда ровно год, как успешно гоняет балду, а игры с конями и Ростовом вообще провальные, чем там восторгаться не пойму.
А ничего что в этом году вся команда не блещет?! Поэтому винить его одного, это глупо
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Ответ Валерий Глубокий
Как же вы на этих эфиопов молитесь ))) своих то нет !!! Позор России !!! В этом сезоне на каждом матче так и будут кричать ))
А кому=то это важно, что вы кричите? Поверьте на слово, большинству ровно что орут фанаты. Пока не нарушают законов - пусть орут. Выхлоп опять же.
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Ответ Дмитрий9779
Эфиоп скоро присядет.А кто "свои" в Спартаке из основы?
Такие свои что лучше бы эфиопы играли ..
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Ответ Юрий Кечко
Для меня загадка как Кастаньо усадил его на лавку в сборной , в Краснодаре он пока не впечатляет
Если бы на лавку, Барриос вообще в заявку на Кубок Америки 2024 не попал. Зато там Карраскаль есть.
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Ответ Miron_8383
А ещё Карп говорил, что из-за не получившегося перехода в Ноттингем, Барриос и его агент обиделись на Зенит и ненавидят его)
Ну, Карпов-то врать не станет! ;) Например, по его "инсайду", легендарный спартаковский поставщик кокаина Промес 5-го марта "прилетит" в Москву. И я всё жду, когда настанет 5-е марта по календарю Карпова...
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Ответ Kikker
Если бы на лавку, Барриос вообще в заявку на Кубок Америки 2024 не попал. Зато там Карраскаль есть.
Это очень странно
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Хорошо, что в сборную реже приглашают. Летать туда-сюда 3 раза в год уже сложно. Да и по Южной Америке перелеты не шутейные.
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Продать можно всех, но только не Барриоса
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