Агент Барриоса: «Вильмар на пути к становлению легенды РПЛ. Он продолжит выигрывать трофеи за «Зенит»
Агент Вильмара Барриоса отреагировал на рекорд колумбийца.
Барриос стал рекордсменом Мир РПЛ по количеству чемпионских титулов среди иностранцев.
«Считаю, что он находится на пути к становлению легенды РПЛ, поскольку он продолжит играть и выигрывать трофеи за «Зенит».
Вильмар не только выиграл шесть титулов, но и играл почти каждый матч, выкладывался каждую минуту», – сказал Луис Фелипе Поссо.
Я лучше буду смотреть на такого лега, чем на условного Коваленко. Который может и хочет, но не может.
А Барриос трудяга, да к тому же не обделённый талантом.
Они с Дугласом - украшения чемпионата.