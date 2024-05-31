Анчелотти об уходе Крооса: «Реал» теряет очень важного игрока, это может повлиять на нашу игру. Есть идеи, как его заменить»

Карло Анчелотти высказался о предстоящем уходе Тони Крооса из «Реала».

34-летний игрок выступает за мадридский клуб с 2014 года. Финал Лиги чемпионов против «Боруссии» станет его последним матчем за команду.

«Он посчитал, что время для этого настало. Я уважаю его решение. Думаю, что это может повлиять на игру « », мы теряем очень важного игрока.

У нас есть идеи, как его заменить, используя , , ... Возможно, нам придется играть в несколько другой футбол, но не менее успешно», – сказал главный тренер «Реала».