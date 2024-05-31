Анчелотти об уходе Крооса: «Реал» теряет очень важного игрока, это может повлиять на нашу игру. Есть идеи, как его заменить»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Тони Кроос Федерико Вальверде Орельен Тчуамени Эдуардо Камавинга Футбол

Карло Анчелотти высказался о предстоящем уходе Тони Крооса из «Реала».

34-летний игрок выступает за мадридский клуб с 2014 года. Финал Лиги чемпионов против «Боруссии» станет его последним матчем за команду. 

«Он посчитал, что время для этого настало. Я уважаю его решение. Думаю, что это может повлиять на игру «Реала», мы теряем очень важного игрока. 

У нас есть идеи, как его заменить, используя Тчуамени, Камавингу, Вальверде... Возможно, нам придется играть в несколько другой футбол, но не менее успешно», – сказал главный тренер «Реала». 

 

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3 комментария
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Игрока такого калибра, как Тони Кроос просто невозможно заменить.
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Ответ corazon blanco
Игрока такого калибра, как Тони Кроос просто невозможно заменить.
согласен. уход статиста Авейру ничто по сравнению с уходом плеймейкера Крооса.это как уход Месси из Барселоны, помноженное только на десять.
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Ответ corazon blanco
Игрока такого калибра, как Тони Кроос просто невозможно заменить.
Любого игрока возможно заменить, особенно с такими кадрами как в Мадриде
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