«Спартак» проведет первую тренировку при Станковиче 21 июня в Тарасовке
Стало известно, когда Деян Станкович проведет первую тренировку в «Спартаке».
Игроки московского клуба ушли в отпуск, который продлится до 17 июня.
На следующий день запланировано углубленное медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность.
Далее красно-белые отправятся в Тарасовку, где 21 июня проведут первую тренировку под руководством Деяна Станковича.
Пруцев и Умяров это однотипные игроки, когда на поле оба, это минус один человек, от одного тоже надо избавиться, восстанавливается Зорин, лучше ему практику давать. Маслова в аренду надо оправить, потому что есть тройка ЦЗ (Чернов, Дуарте, Бабич) были слухи про Дркушича из Сочи, можно взять его. Есть молодой Бозов, его надо начинать подтягивать, больше практики давать. Селихов постоянно на травмах, Свинов это тихий ужас, надо искать второго вратаря и избавляться от лишних, можно конечно со второй команды подтянуть, но лучше купить другого. Зиньковского обратно КС отправить, в обмен на Горшкова, будет хоть кому то штрафные бить и забивать и тогда точно можно от трех защитников избавиться (Классен, товареш, Рябчук). Нужен нападающий рослый, Гуарирапа Спартаку уже точно не продадут, если только пробовать подписать Даку из Рубина или искать кого то в южной Америке. Я бы из Оренбурга купил Флорентина, тогда Мартинса можно будет продавать. Нужен еще чистый опорник, которого давно не могут купить, Гудель из Севильи например, сербский игрок, с тренером язык найдут общий, а на фоне слухов что Севилья хочет омолодить состав, так вообще можно и дешевле купить. Медину и Бангонда вряд ли сможем продать, но по наличию предложений одного можно продать не думая. К Станковичу по-любому купят сербских игроков, Гудель и Костич были бы супер вариантами. Можно Чирковича купить, но в прошлом сезоне в крыльях не очень провел сезон, а в Сербии 16/2 выдал. Если есть возможность, то надо подписывать Ишкова из Урала, задатки у парня есть, в правильных руках может ярко заиграть, то же касается и Дмитриева из Урала.
У Спартака в аренда есть еще Николсон, Кейта, Лайкин, Мелешин. С ними тоже надо решать, если Николсона еще могут выкупить, то Кейта даже в сегунде ничего не показал. Вот и подсчитай сколько лишних игроков в составе, я бы не думая их продал всех. Потому что пока они занимают место в составе, нормальных игроков не купят , и развития нет.
Джикия ушел, я не сказал бы что он токсичный человек, его агент точно такой. Из негативных остается только Соболев. Надо с ним тоже что то решать, сезон мягко говоря не очень хороший провел. Для высоких задач нужен забивной нападающий.