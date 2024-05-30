«Спартак» проведет первую тренировку при Станковиче 21 июня в Тарасовке

Стало известно, когда Деян Станкович проведет первую тренировку в «Спартаке».

Игроки московского клуба ушли в отпуск, который продлится до 17 июня.

На следующий день запланировано углубленное медицинское обследование, после чего состоятся тесты на функциональную готовность.

Далее красно-белые отправятся в Тарасовку, где 21 июня проведут первую тренировку под руководством .