Ферстаппен стал двукратным чемпионом «Формулы-1»

Гонщик досрочно завоевал чемпионство по итогам сезона-2022 «Формулы-1».

Титул стал для Ферстаппена вторым в карьере – ранее он оказался сильнейшим в 2021 году. Нидерландец сравнялся по количеству титулов с , , Эмерсоном Фиттипальди, Грэмом Хиллом, и Альберто Аскари. Макс – 17-й в истории многократный чемпион мира и 11-й пилот, завоевавший два титула подряд.

«Ф-1» начислила полные очки за Гран-при Японии, несмотря на то, что пилоты не проехали 75 процентов дистанции. Решение мотивировано тем, что частичные очки начисляются за заезды, которые были остановлены и не возобновлены, а в Сузуке гонка была продолжена.

Гран-при Японии-2022. Ферстаппен выиграл дождевую гонку, Перес – 2-й, Леклер – 3-й

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