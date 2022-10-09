Депутат Терюшков объявил о выходе из наблюдательного совета «Химок»

Депутат Госдумы Роман Терюшков сообщил о выходе из наблюдательного совета «Химок».

«Химки» окрепли с приходом нового топ-менеджмента, я верю и в них, и в дружную команду футболистов и очень надеюсь на то, что парни выполняют достойно свою работу, без оглядки на различных агентов.

Чтобы иметь возможность открыто высказывать позиции и взгляды на происходящее в российском футболе, считаю правильным дистанцироваться от ФК «Химки».

Остаюсь болельщиком подмосковной команды, а из попечительского совета по указанным выше причинам выхожу. , только вперед!» – написал Терюшков в телеграм-канале.