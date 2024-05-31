Шаронов покинул «СКА Хабаровск». Клуб не продлил контракт с тренером после 13-го места в Первой лиге

Теги Первая лига СКА Хабаровск отставки Роман Шаронов Футбол

Роман Шаронов покинул «СКА Хабаровск».

«Главный тренер Роман Шаронов, старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев покидают «СКА-Хабаровск».

Благодарим специалистов за время, проведенное в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится на официальном сайте клуба Мелбет Первой лиги. 

47-летний специалист возглавлял дальневосточную команду с 2022 года. Соглашение с ним не было продлено. 

В минувшем сезоне «СКА Хабаровск» занял 13-е место в таблице лиги. В Фонбет Кубке России команда дошла до второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где проиграла московскому «Динамо» (1:2).

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