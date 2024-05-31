Шаронов покинул «СКА Хабаровск». Клуб не продлил контракт с тренером после 13-го места в Первой лиге

Роман Шаронов покинул «СКА Хабаровск».

«Главный тренер , старший тренер Алексей Румянцев и аналитик Вячеслав Ткачев покидают «СКА-Хабаровск».

Благодарим специалистов за время, проведенное в клубе. Желаем удачи в дальнейшей тренерской карьере!» – говорится на официальном сайте клуба Мелбет Первой лиги.

47-летний специалист возглавлял дальневосточную команду с 2022 года. Соглашение с ним не было продлено.

В минувшем сезоне « » занял 13-е место в таблице лиги. В Фонбет Кубке России команда дошла до второго этапа 1/4 финала Пути регионов, где проиграла московскому «Динамо» (1:2).