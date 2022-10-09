«Унион» единолично лидирует в Бундеслиге после 9 туров. «Бавария» и «Дортмунд» отстают на 4 очка, «Фрайбург» – на 2

«Унион» вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.

Команда тренера победила «Штутгарт» (1:0) в матче девятого тура Бундеслиги.

Это позволило берлинскому клубу выйти на единоличное первое место, опередив , у которого сейчас 18 очков в активе. У на счету стало 20 баллов.

Третью строчку в таблице занимает (16 очков), на четвертом месте расположилась дортмундская (16 очков).

В этом сезоне «Унион» одержал 6 побед, дважды сыграл вничью и один раз уступил. В следующий туре клуб из Берлина сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.