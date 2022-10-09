«Унион» единолично лидирует в Бундеслиге после 9 туров. «Бавария» и «Дортмунд» отстают на 4 очка, «Фрайбург» – на 2
«Унион» вышел на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Германии.
Команда тренера Урса Фишера победила «Штутгарт» (1:0) в матче девятого тура Бундеслиги.
Это позволило берлинскому клубу выйти на единоличное первое место, опередив «Фрайбург», у которого сейчас 18 очков в активе. У «Униона» на счету стало 20 баллов.
Третью строчку в таблице занимает «Бавария» (16 очков), на четвертом месте расположилась дортмундская «Боруссия» (16 очков).
В этом сезоне «Унион» одержал 6 побед, дважды сыграл вничью и один раз уступил. В следующий туре клуб из Берлина сыграет с «Боруссией» из Дортмунда.
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