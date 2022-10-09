«Барселона» выиграла 7 матчей подряд в Ла Лиге с общим счетом 20:1. Дальше – класико против «Реала»
«Барселона» одержала седьмую победу подряд в чемпионате Испании.
Каталонский клуб выиграл у «Сельты» (1:0) в матче восьмого тура Ла Лиги.
В нынешнем сезоне команда под руководством Хави один раз сыграла вничью – в первом туре против «Райо Вальекано» (0:0). После этого команда победила семь раз кряду с общим счетом 20:1.
«Барселона» находится на первой позиции в таблице испанского чемпионата, набрав 22 очка.
Следующий матч в рамках Ла Лиги у каталонцев запланирован 16 октября – класико против «Реала», у которого в активе также 22 балла.
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