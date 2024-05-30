«Зенит» может рассмотреть кандидатуру форварда «Сочи» Гуарирапы в случае ухода Кассьерры

«Зенит» интересуется форвардом «Сочи» Саулем Гуарирапой .

По данным Metaratings.ru, 21-летний нападающий входит в шорт-лист «Зенита». Клуб может обратиться к его кандидатуре в случае ухода Матео Кассьерры или кого-то из других легионеров.

Нападающим «Сочи» интересуются и другие клубы РПЛ.

В прошлом сезоне Гуарирапа дебютировал в РПЛ, провел десять матчей, отметившись 8 голами и одной результативной передачей. Ранее «Сочи» выкупил Саули у венесуэльского «Каракаса» и подписал с ним контракт до 2028 года.