«Зенит» может рассмотреть кандидатуру форварда «Сочи» Гуарирапы в случае ухода Кассьерры

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Матео Кассьерра Сочи Сауль Гуарирапа Футбол

«Зенит» интересуется форвардом «Сочи» Саулем Гуарирапой .

По данным Metaratings.ru, 21-летний нападающий входит в шорт-лист «Зенита». Клуб может обратиться к его кандидатуре в случае ухода Матео Кассьерры или кого-то из других легионеров.

Нападающим «Сочи» интересуются и другие клубы РПЛ.

В прошлом сезоне Гуарирапа дебютировал в РПЛ, провел десять матчей, отметившись 8 голами и одной результативной передачей. Ранее «Сочи» выкупил Саули у венесуэльского «Каракаса» и подписал с ним контракт до 2028 года.

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18 комментариев
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Логичный вариант. Гуарирапа выдал классную весну.
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Это было изначально понятно
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Зачем Зениту фарм в ФНЛ. Если есть главный фарм и Тушино!
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Ответ Slavnov
Комментарий скрыт
Спартак - клуб, который не обыгрывал Зенит в РПЛ при Семаке. Сочи выигрывал у Зенита, Оренбург выигрывал. Но не Спартачек. КБ не дают осечек и исправно ложатся. Так что отбрось свою ревность, как бы там ни было, кб был, есть и будет нашим любимым фармом.
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Надо брать, норм вариант, даже если Матео останется, неплохой дуэт может получится, перспективный латинос.
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Мне кажется он сильнее Кассьеры, как минимум более подвижный и мобильный
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Было бы неплохо
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Однажды футболист из "Сочи" перейдет не в "Зенит". Но никто в это не поверит и футболист провалится в параллельную Вселенную)
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Гваделупу изначально брали для нашего зенита, чего греха таить-то
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А не слишком ли он светлый для нашего зенита?
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