Флик попросил «Барсу» не продавать Араухо, несмотря на интерес «МЮ», «Челси» и «Баварии». Клуб возобновит переговоры по контракту с защитником

Новый тренер «Барселоны» хочет сохранить Рональда Араухо.

Во время одной из первых встреч с представителями спортивного руководства клуба попросил ни в коем случае не продавать уругвайского защитника, несмотря на имеющиеся предложения.

Свою просьбу он аргументировал тем, что считает Араухо ключевым игроком для своей системы – ему нужны быстрые игроки для выстраивания высокой линии обороны. Немецкий специалист намекнул, что будет не против продажи кого-нибудь из остальных защитников.

В связи с этим «блауграна» решила возобновить переговоры с игроком о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года. Интерес к футболисту проявляли такие клубы, как « », « » и « » – они были готовы заплатить до 80 миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги Араухо провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику защитника можно найти здесь.