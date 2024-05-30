Флик попросил «Барсу» не продавать Араухо, несмотря на интерес «МЮ», «Челси» и «Баварии». Клуб возобновит переговоры по контракту с защитником

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Ханс-Дитер Флик Рональд Араухо Футбол

Новый тренер «Барселоны» хочет сохранить Рональда Араухо.

Во время одной из первых встреч с представителями спортивного руководства клуба Ханс-Дитер Флик попросил ни в коем случае не продавать уругвайского защитника, несмотря на имеющиеся предложения.

Свою просьбу он аргументировал тем, что считает Араухо ключевым игроком для своей системы – ему нужны быстрые игроки для выстраивания высокой линии обороны. Немецкий специалист намекнул, что будет не против продажи кого-нибудь из остальных защитников. 

В связи с этим «блауграна» решила возобновить переговоры с игроком о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года. Интерес к футболисту проявляли такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария» – они были готовы заплатить до 80 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Ла Лиги Араухо провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику защитника можно найти здесь.

11 комментариев
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Конечно, некоторые его ошибки обошлись дорого, но в целом топовый защитник! Отчасти кажется нервозность Хави на бровке передавалась игрокам. Если Флик будет вселять спокойствие и уверенность, то наверняка Рональд станет столпом обороны на долгие годы, в том числе и в ключевых матчах)
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Лапорта: пойми, Ханс, либо продажа Араухо, либо включение тебя в заявку на сезон
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Если попросил не продавать, значит точно продадут
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