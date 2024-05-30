Флик попросил «Барсу» не продавать Араухо, несмотря на интерес «МЮ», «Челси» и «Баварии». Клуб возобновит переговоры по контракту с защитником
Новый тренер «Барселоны» хочет сохранить Рональда Араухо.
Во время одной из первых встреч с представителями спортивного руководства клуба Ханс-Дитер Флик попросил ни в коем случае не продавать уругвайского защитника, несмотря на имеющиеся предложения.
Свою просьбу он аргументировал тем, что считает Араухо ключевым игроком для своей системы – ему нужны быстрые игроки для выстраивания высокой линии обороны. Немецкий специалист намекнул, что будет не против продажи кого-нибудь из остальных защитников.
В связи с этим «блауграна» решила возобновить переговоры с игроком о продлении контракта, рассчитанного до 2026 года. Интерес к футболисту проявляли такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Бавария» – они были готовы заплатить до 80 миллионов евро.
В минувшем сезоне Ла Лиги Араухо провел 25 матчей, отличившись 1 голом и 2 ассистами. Подробную статистику защитника можно найти здесь.