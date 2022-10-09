«Ростов» вышел на 2-е место в РПЛ, «Спартак» поднялся на 3-е, ЦСКА опустился на 4-е. «Зенит» лидирует с отрывом в 5 очков
«Ростов» и «Спартак» приблизились к «Зениту» в таблице Мир РПЛ.
«Зенит» в 12-м туре сыграл вничью с «Факелом» (1:1), «Спартак» победил «Крылья Советов» (5:2), «Ростов» – «Краснодар» (3:2), а ЦСКА поделил очки с «Динамо» (1:1).
Таким образом, «Зенит», набравший 30 очков, продолжает лидировать в таблице, но его отрыв от второго места сократился с 6 до 5 очков.
«Ростов» стал вторым, набрав 25 очков. У «Спартака» тоже 25 баллов, но красно-белые уступают по дополнительным показателям.
ЦСКА (24) опустился со второго на четвертое место. «Краснодар» идет пятым (21).
Комментарии