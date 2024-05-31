Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Ханс-Йоахим Ватцке Футбол

Ханс-Йоахим Ватцке считает, что «Бавария» уже не сможет доминировать, как прежде.

– «Байер» оформляет золотой дубль, «Боруссия» выходит в финал Лиги чемпионов, «Штутгарт» занимает второе место – есть ли теперь надежда, что «Баварию», перефразируя Франца Беккенбауэра, можно будет побеждать в ближайшие годы?

– Скажем так: в ближайшие два-три года «Баварии» будет нелегко добиться того доминирования, которое было у нее при Пеп Гвардиоле! Лидеры Бундеслиги просто стали сильнее, что видно и по результатам в еврокубках. Я больше не верю в это абсолютное доминирование с одиннадцатью титулами подряд.

Но факт остается фактом: «Бавария» финансово сильнее любого другого клуба и сделает правильные выводы из этого сезона. В следующем году они снова будут бороться за чемпионство до самого конца, – сказал генеральный директор «Боруссии» в интервью Bild.

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5 комментариев
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Удачи Байеру, Штутгарту и Дортмунду в следующем сезоне !
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При Хайнкесе и Флике доминирование было даже больше чем при Пепе, если брать все турниры. А на долгой дистанции чемпионата равных Гвардиоле нет, что показывает и его работа в АПЛ
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Отдаст один титул Байеру и будет 10 лет доминировать.Потом опять по кругу.Интересно,как болелы Баварии воспринимали пятое чемпионство подряд?Седьмое?Девятое?
+2
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+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Удачи Байеру, Штутгарту и Дортмунду в следующем сезоне !
и Ред булу
+1
0
+1
Ответ Зеленский
Отдаст один титул Байеру и будет 10 лет доминировать.Потом опять по кругу.Интересно,как болелы Баварии воспринимали пятое чемпионство подряд?Седьмое?Девятое?
Мы были очень рады😃 так же как болельщики Юве в период доминирования или Сити сейчас или Зенита. Выигрыш своего чемпионата это всегда счастье!
+1
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