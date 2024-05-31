Ватцке о «Баварии»: «Я больше не верю в абсолютное доминирование с 11 титулами подряд. Но она сделает правильные выводы из этого сезона и будет бороться за чемпионство в следующем»

Ханс-Йоахим Ватцке считает, что «Бавария» уже не сможет доминировать, как прежде.

– «Байер» оформляет золотой дубль, « » выходит в финал Лиги чемпионов, «Штутгарт» занимает второе место – есть ли теперь надежда, что «Баварию», перефразируя Франца Беккенбауэра, можно будет побеждать в ближайшие годы?

– Скажем так: в ближайшие два-три года «Баварии» будет нелегко добиться того доминирования, которое было у нее при Пеп Гвардиоле! Лидеры Бундеслиги просто стали сильнее, что видно и по результатам в еврокубках. Я больше не верю в это абсолютное доминирование с одиннадцатью титулами подряд.

Но факт остается фактом: « » финансово сильнее любого другого клуба и сделает правильные выводы из этого сезона. В следующем году они снова будут бороться за чемпионство до самого конца, – сказал генеральный директор «Боруссии» в интервью Bild.